Акинфеев установил рекорд чемпионатов России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
37-летний Акинфеев защищал ворота команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Таким образом, он начал свой 21-й сезон в рамках турнира. Предыдущий рекорд — 20 сезонов — принадлежал полузащитнику Дмитрию Лоськову и защитнику Александру Анюкову.
Ранее 22 июля ЦСКА уступил «Уралу» со счетом 1:2. У «Урала» отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Единственный мяч армейцев забил форвард Антон Заболотный. Красно-синие проиграли екатеринбургскому клубу впервые с 1995 года.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА, в основном составе клуба он выступает с 2003 года. Вместе с армейцами вратарь выиграл Кубок УЕФА, шесть чемпионатов России и по семь Кубков и Суперкубков страны.