Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
ЦСКА
21
Футбол. Первый дивизион
23.07
СКА-Хабаровск
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
23.07
Енисей
Ленинградец
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15:15
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
13:00
Урал
ЦСКА
21
21.07
Динамо
Краснодар
13
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

37-летний Акинфеев защищал ворота команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Таким образом, он начал свой 21-й сезон в рамках турнира. Предыдущий рекорд — 20 сезонов — принадлежал полузащитнику Дмитрию Лоськову и защитнику Александру Анюкову.

Ранее 22 июля ЦСКА уступил «Уралу» со счетом 1:2. У «Урала» отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Единственный мяч армейцев забил форвард Антон Заболотный. Красно-синие проиграли екатеринбургскому клубу впервые с 1995 года.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, в основном составе клуба он выступает с 2003 года. Вместе с армейцами вратарь выиграл Кубок УЕФА, шесть чемпионатов России и по семь Кубков и Суперкубков страны.

Урал
2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о предлагаемом Мбаппе десятилетнем контракте в ПСЖ
Загитова рассказала о занятиях фигурным катанием сквозь слезы
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь