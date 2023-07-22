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16:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Рубин»: Дзюба, Пиняев и Глушенков в стартовом составе хозяев

Сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Сыграют местный «Локомотив» и «Рубин», вернувшийся из Мелбет Первой лиги. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 17:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Даку.

Минувший сезон закончился для «Локомотива» на восьмом месте турнирной таблицы. До зимней паузы команда шла в зоне стыковых матчей, затем ситуацию выправили главный тренер Михаил Галактионов и новые трансферы, включая нападающего Артёма Дзюбу, а также футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Рубин» прошлый сезон провёл в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним оказался Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и позволил им автоматически вернуться в РПЛ спустя год.

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