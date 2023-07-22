СМИ сообщили, когда завершится переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Ранее в СМИ появилась информация, что Малком может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что «Аль-Хиляль» достиг договоренности с петербургским клубом по переходу бразильца, сумма трансфера может составить до 50 миллионов евро.

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, а также один раз выиграл Кубок России и завоевал четыре Суперкубка России. Зимой 2023 года Малком получил российское гражданство.