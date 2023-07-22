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17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили, когда завершится переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трансфер футболиста санкт-петербургского «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» будет завершен 24 июля, сообщает в Telegram-канале журналист Фабио Алейшо.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что Малком может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что «Аль-Хиляль» достиг договоренности с петербургским клубом по переходу бразильца, сумма трансфера может составить до 50 миллионов евро.

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, а также один раз выиграл Кубок России и завоевал четыре Суперкубка России. Зимой 2023 года Малком получил российское гражданство.

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