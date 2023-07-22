Два гола Кассьерры принесли «Зениту» победу над «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0.
Пари Нижний Новгород
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Встреча завершилась со счетом 2:0.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Нижнем Новгороде.
Оба гола забил Матео Кассьерра (57-я, 83-я минуты). Защитник «Пари НН» Виктор Александров получил красную карточку и был удален с поля на 50-й минуте. Главный арбитр матча Сергей Иванов изначально показал игроку желтую карточку, но после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.
В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Пари НН» стал 13-м в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе национального первенства благодаря победе над московской «Родиной» по итогам двух стыковых матчей (3:0, 0:2).
«Зенит» в следующем туре сыграет в гостях против «Ростова» 29 июля, «Пари НН» в этот же день встретится на выезде с екатеринбургским «Уралом». До этого команды проведут первые матчи группового этапа Фонбет — Кубка России. Петербургский клуб примет грозненский «Ахмат» 25 июля, «Пари НН» в тот же день на своем поле сыграет с московским «Динамо».