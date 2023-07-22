Два гола Кассьерры принесли «Зениту» победу над «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Нижнем Новгороде.

Оба гола забил Матео Кассьерра (57-я, 83-я минуты). Защитник «Пари НН» Виктор Александров получил красную карточку и был удален с поля на 50-й минуте. Главный арбитр матча Сергей Иванов изначально показал игроку желтую карточку, но после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253027&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Пари НН» стал 13-м в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе национального первенства благодаря победе над московской «Родиной» по итогам двух стыковых матчей (3:0, 0:2).