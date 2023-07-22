Семак: «Зенит» находится в обсуждении возможного трансфера Малкома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» находится в стадии обсуждения возможного трансфера бразильского нападающего Малкома, сообщил в субботу на пресс-конференции после матча первого тура Мир — Российской премьер-лиги с «Пари Нижний Новгород» главный тренер команды Сергей Семак.

«Что касается Малкома, сейчас клуб в стадии обсуждения возможного трансфера. Как будут новости, мы сразу сообщим», — сказал Семак.

По его словам, именно поэтому нападающего не выпустили на игру с «Пари Нижний Новгород», в которой «Зенит» одержал победу со счетом 2:0. «Учитывая возможность травматичности, мы решили его не выпускать сегодня», — отметил главный тренер петербургской команды.