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18:46 (мск), источник: ТАСС

Семак: «Зенит» находится в обсуждении возможного трансфера Малкома

По словам главного тренера петербургской команды, именно поэтому нападающий пропустил матч с «Пари Нижний Новгород».

Зенит
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» находится в стадии обсуждения возможного трансфера бразильского нападающего Малкома, сообщил в субботу на пресс-конференции после матча первого тура Мир — Российской премьер-лиги с «Пари Нижний Новгород» главный тренер команды Сергей Семак.

«Что касается Малкома, сейчас клуб в стадии обсуждения возможного трансфера. Как будут новости, мы сразу сообщим», — сказал Семак.

По его словам, именно поэтому нападающего не выпустили на игру с «Пари Нижний Новгород», в которой «Зенит» одержал победу со счетом 2:0. «Учитывая возможность травматичности, мы решили его не выпускать сегодня», — отметил главный тренер петербургской команды.

Малкому 26 лет, он выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за бразильский «Коринтианс», французский «Бордо» и испанскую «Барселону», став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.

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Зенит
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