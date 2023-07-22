Семак установил рекорд «Зенита» по победам в качестве тренера, обойдя Садырина

Сегодня «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН» (2:0) — эта победа стала для Семака 126-й во главе петербуржцев.

Сергей Семак обошел по этому показателю Павла Садырина (125 побед), который возглавлял «Зенит» с 1983 по 1987 и с 1995 по 1996 годы.