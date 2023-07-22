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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» представил новую форму на сезон-2023/2024

Футбольный клуб «Спартак» представил новую форму на следующий сезон.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Спартак"
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Домашний комплект выполнен в классическом спартаковском стиле с белой полосой на груди и с белыми вставками на рукавах. Белые воротник и окантовка на рукавах, наоборот, имеют красную полосу.

Дизайн гостевой формы нестандартен: белая майка имеет большую красную вставку на груди.

Кроме того, в этом сезоне у «Спартака» будет особенный третий комплект формы, о котором красно-белые расскажут позже.

Напомним, в 1-м туре нового розыгрыша чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом» в воскресенье, 23 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые заняли третье место, набрав 54 очка в 30 матчах.

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