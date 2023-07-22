«Спартак» представил новую форму на сезон-2023/2024

Источник: ФК "Спартак"

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-15502770&hd=2&id=456247801&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Домашний комплект выполнен в классическом спартаковском стиле с белой полосой на груди и с белыми вставками на рукавах. Белые воротник и окантовка на рукавах, наоборот, имеют красную полосу.

Дизайн гостевой формы нестандартен: белая майка имеет большую красную вставку на груди.

Кроме того, в этом сезоне у «Спартака» будет особенный третий комплект формы, о котором красно-белые расскажут позже.