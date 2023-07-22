«Локо» отскочил в первом матче сезона! Новичок «Рубина» блистал, а Дзюба потерялся

«Рубин» в первом матче после возвращения в РПЛ отнял очки у «Локомотива». Более того, казанцы едва не выиграли в Москве.

Если в основе «Локомотива» не было ни одного новичка (Самошников и Сарвели начали матч на скамейке), то в стартовом составе «Рубина» вышли трое подписанных в летнее окно игроков. И один из них забил быстрый гол — уже на третьей минуте! Команда экс-тренера «Локо» Рашида Рахимова высоко, агрессивно встречала хозяев в дебюте встречи и использовала первую же ошибку железнодорожников в обороне.

Автором голевой передачи стал 18-летний Рожков, для которого это, по сути, была премьера во взрослом футболе (ранее воспитанник «Рубина» играл только в ЮФЛ и за молодёжку), а забитого мяча — купленный за € 1,2 млн у «Осиека» нападающий Даку. «Локо» не смог контролировать ширину из-за того, что неправильно позиционно действовал Глушенков, а Рожков, будучи правшой, вырезал хороший кросс с левой. Даку, в свою очередь, сыграл грамотно: сместился от центральных защитников к крайнему на дальнюю штангу. Фассон не перехватил рослого центрфорварда, Тикнизян же просто имитировал борьбу — косовар спокойно бил головой.

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Команда Михаила Галактионова с трудом находила свою игру, благодаря которой набрала больше всех очков в РПЛ весной 2023-го. В центре обороны «пожарила» новая связка Морозова (вернулся после аренды) и Фассона (вернулся после травмы). Бразилец неуверенно действовал даже на мяче: допускал брак, обрезал — к перерыву у него набралось 16 потерь владения. За тайм минут «Рубин» нанес 15 ударов и шесть раз попал в створ. Но гостей подводила реализация. Например, Фамейе, напарник Даку, умудрялся не забивать, убегая один на один.

«Рубин» грамотно перекрывал центр поля, в том числе за счёт новичка-опорника Иву (нигерийца из сборной Армении). Лишь когда казанцы подустали, хозяева стали находить там пространство. Оставалось увеличивать давление на флангах. «Локо» за 45 минут нанёс лишь четыре удара, в створ — два. Гол пришёл с левого края, причём после выноса от голкипера Лантратова. Пиняев благодаря хитрости и работы корпуса убрал с дороги намного менее быстрого Мартыновича и сделал своевременную передачу, а Тикнизяну помог забить рикошет от новичка-центрбека Вуячича.

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Ни для кого не секрет, что атака «Локомотива» зависима от Дзюбы. До перерыва Артём проводил не лучшую свою игру — совершил 15 касаний мяча, лишь одно в штрафной. Заработал жёлтую карточку за работу локтями. Первые матчи сезона вообще не всегда удаются экс-капитану сборной России. Но в начале второго тайма атака «Локо» запела: быстрее задвигался мяч, улучшилось взаимодействие игроков. Тем неожиданнее был пропущенный мяч. И тут всё началось с выноса от вратаря — Дюпина. Ненахов проиграл единоборство, а то, что сделал Фассон, оставшись один в один с Фамейе, объяснить просто невозможно. Кажется, бразилец рискует надолго присесть на скамейку.

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Железнодорожников этот пропущенный гол подбил. Команда чувствовала, что вот-вот дожмёт соперника и победит, но внезапно всё поменялось, и нужно опять спасаться от поражения. «Локо» продолжал давить, однако не хватало последнего паса, какого-то нестандартного действия. За 20 минут до конца Галактионов выпустил Изидора и неожиданно убрал с поля Пиняева. Молодой вингер был утомлён, но всё так же напорист, совершил четыре успешные обводки. Казалось, Пиняев мог помочь в концовке.

До последних минут у «Локомотива» было мало по-настоящему опасных моментов. «Рубин» сбивал темп, хорошо сушил игру. Рахимов выпустил свежего защитника, ожидая, что соперник будет грузить раз за разом на Дзюбу. Действительно, команда Галактионова отыгралась благодаря кроссу! Только автором гола стал не Артём (у центрфорварда всего три касания в чужой штрафной за матч), а маэстро выходов на замену Изидор. Голевой пас вырезал экс-игрок казанцев Самошников. Пожалуй, позиционно ошибся голкипер Дюпин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253032&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.