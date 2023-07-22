Юран: на 200% уверен, что «Зениту» не дали бы красную в аналогичном моменте

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». С 50-й минуты хозяева играли в меньшинстве, красную карточку получил Виктор Александров. Главным арбитром матча был Сергей Иванов. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Павел Кукуян.

«План, который был на эту игру, он в принципе работал, потому что неделю готовились, разбирались, смотрели турнир, который проводили в Санкт-Петербурге. В целом в первом тайме до красной карточки (план) работал. Было пару ситуаций, когда могли забить. К сожалению, красная карточка сломала игру», — приводит слова Юрана с послематчевой пресс-конференции YouTube-канал «Нижнего Новгорода».