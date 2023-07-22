Юран: на 200% уверен, что «Зениту» не дали бы красную в аналогичном моменте

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». С 50-й минуты хозяева играли в меньшинстве, красную карточку получил Виктор Александров. Главным арбитром матча был Сергей Иванов. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Павел Кукуян.
«План, который был на эту игру, он в принципе работал, потому что неделю готовились, разбирались, смотрели турнир, который проводили в Санкт-Петербурге. В целом в первом тайме до красной карточки (план) работал. Было пару ситуаций, когда могли забить. К сожалению, красная карточка сломала игру», — приводит слова Юрана с послематчевой пресс-конференции YouTube-канал «Нижнего Новгорода».
«Сейчас пересмотрел (эпизод): мяч пробрасывался не в сторону ворот, а даже чуть ближе к угловому. Главный судья был рядом, он всё видел, отреагировал — желтая карточка. Но почему-то его позвал VAR. Кукуян решил, что он должен смотреть эпизод. Я уверен на 200%, случись такая ситуация с красной карточкой у ворот “Зенита”, там, может, и карточки не было бы», — добавил тренер.