Луис Чавес перейдёт в московское «Динамо», он выкупил контракт у «Пачуки»

Мексиканский клуб уже официально объявил об уходе 27-летнего футболиста в своём «твиттере».

«Пачука» отметила, что отпустит хавбека сборной Мексики в качестве свободного агента, чтобы он смог перейти в клуб Российской Премьер-Лиги. Название команды не сообщается, но мексиканской прессе стало известно, что игрок уже согласовал условия контракта с «Динамо». Луис самостоятельно выкупил свой договор, получив деньги от москвичей.

Ранее сообщалось, что Чавес должен подписать с «Динамо» контракт, рассчитанный на четыре года. Приоритетом хавбека является продолжение карьеры в Европе.