Футбольный клуб «Спартак» сыграет свой первый матч РПЛ в сезоне

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» в воскресенье сыграет с «Оренбургом» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие банк — Арена».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 23.07.2023, 17:30 Спартак - Оренбург -

Столичный клуб стал бронзовым призером чемпионата России по итогам прошлого сезона, а «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, что стало успехом для команды, проводившей первый сезон после возвращения в высший дивизион чемпионата страны. Команды дважды встретились в прошедшем сезоне и обменялись домашними победами: в Москве «Спартак» победил со счетом 4:1, а в Оренбурге верх одержала местная команда (2:0).

Последние успехи оренбургской команды связаны с именем главного тренера Марцела Лички. Под руководством чешского специалиста «Оренбург» вернулся в РПЛ и сумел там закрепиться. Однако в межсезонье Личка принял решение продолжить карьеру в московском «Динамо», а на смену ему пришел бывший игрок еще одного принципиального соперника красно-белых — московского ЦСКА — Иржи Ярошик.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 1, 23.07.2023, 20:00 Ростов - Факел -

Кроме того, оренбургский клуб покинули полузащитники Александр Эктов, перешедший в «Краснодар», и Тимур Аюпов, выступающий за екатеринбургский «Урал» и уже отличившийся за свою новую команду в матче против ЦСКА (2:1), а также болгарский защитник Матео Стаматов, который теперь играет за «Пари Нижний Новгород». Коллектив пополнили защитник Максим Сидоров, игравший в прошлом сезоне в краснодарской «Кубани», полузащитники аргентинец Томас Муро, выступавший в своей стране за «Химнасию», и турок Эмирджан Гюрлюк, игравший ранее за турецкий «Алтынорду».

«Спартак» сумел сохранить практически всех игроков, выступавших за столичный клуб в прошлом сезоне. Московскую команду покинул поляк Мацей Рыбус, перешедший в казанский «Рубин». Из аренды вернулись вратарь Илья Свинов и полузащитник Константин Шильцов. Также состав красно-белых пополнили парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший из ЦСКА, и конголезский нападающий Тео Бонгонда, выступавший в прошлом сезоне за испанский «Кадис».

«Нужно хорошо стартовать»

«Оренбург» подошел к матчу со «Спартаком» практически в оптимальном составе. У оренбургской команды игру из-за травмы пропустит боснийский полузащитник Иван Башич, а у «Спартака» по той же причине не сыграет португальский защитник Томаш Тавареш. Также у красно-белых из-за дисквалификации матч пропустят защитник и капитан команды Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

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За несколько дней до старта чемпионата Джикия в беседе с журналистами отметил, что «Спартаку» очень важно хорошо стартовать в чемпионате. «Пока мы не ставим каких-то конкретных целей перед собой. Первая игра — дома с “Оренбургом”, нужно хорошо стартовать, выиграть. Готовимся в Тарасовке, хороший цикл прошли. Есть несколько дней, чтобы сделать корректировки», — отметил защитник.