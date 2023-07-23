Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
СКА-Хабаровск
Тюмень
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Ленинградец
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Кубань
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Акрон
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сокол
Шинник
Футбол. Первый дивизион
19:00
Арсенал
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
19:00
Черноморец
Родина
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Факел
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Балтика
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
22.07
Ахмат
Крылья Советов
12
22.07
Локомотив
Рубин
22
22.07
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
22.07
Урал
ЦСКА
21
21.07
Динамо
Краснодар
13
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Федотов назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Уралом» в 1-м туре РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).

ЦСКА
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Получился равный матч с равными возможностями. У нас даже моменты были поострее, когда должны были забивать. Например, у Антона Заболотного, ещё момент со стандарта, когда вытащили мяч из девятки. Но мы пропустили, потеряли концентрацию, не доиграли со стандарта. Хотя после этого как раз и был момент Заболотного. Команда доминировала, создавала, но было непросто. “Урал” закрылся, вдесятером качественно оборонялся и в излюбленной манере пытался создавать неприятности в быстрых атаках.

Второй тайм ознаменовался пенальти, после которого наше положение заставило предпринять решительные действия. Команда сражалась, искала пути, отыграла один мяч. Здесь бы добавить мощи в атакующей линии, когда напрашивались замены. Мы, к сожалению, не смогли это сделать в силу ряда обстоятельств. Кто-то ещё набирает форму, кто-то не готов к РПЛ. Зато есть хороший опыт у молодых ребят, возможность себя проявить в игре с настоящими мужчинами», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

В следующем туре РПЛ ЦСКА встретится с «Ахматом». «Урал», в свою очередь, проведёт матч с «Пари НН». Матчи пройдут 30 и 29 июля соответственно.

Читайте также
Урал
2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российских атлетов, меняющих гражданство, заставят платить
«Мои звания носят номинальный характер». Исинбаева отказалась от России?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь