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10:41 (мск), источник: Sport24

Уткин — об уходе Малкома из «Зенита»: Будет самым высокооплачиваемым россиянином. Как не порадоваться?

Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что Малком должен стать игроком «Аль-Хиляля» в понедельник, 24 июля.

«Малком все же наконец-то, увы, уезжает в Саудовскую Аравию. Будет самым высокооплачиваемым россиянином в лигах мира. Вы ж не забыли, что он наш? С российским паспортом? Ну, как не порадоваться за своего парня!» — написал Уткин в телеграм-канале.

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