Уткин — об уходе Малкома из «Зенита»: Будет самым высокооплачиваемым россиянином. Как не порадоваться?

«Малком все же наконец-то, увы, уезжает в Саудовскую Аравию. Будет самым высокооплачиваемым россиянином в лигах мира. Вы ж не забыли, что он наш? С российским паспортом? Ну, как не порадоваться за своего парня!» — написал Уткин в телеграм-канале.