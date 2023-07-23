Уткин — об уходе Малкома из «Зенита»: Будет самым высокооплачиваемым россиянином. Как не порадоваться?
Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита».
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Известный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита».
Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что Малком должен стать игроком «Аль-Хиляля» в понедельник, 24 июля.
«Малком все же наконец-то, увы, уезжает в Саудовскую Аравию. Будет самым высокооплачиваемым россиянином в лигах мира. Вы ж не забыли, что он наш? С российским паспортом? Ну, как не порадоваться за своего парня!» — написал Уткин в телеграм-канале.