СМИ: футболист «Зенита» Вендел не вернулся в Санкт-Петербург

ТАСС, 23 июля. Бразильский полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел не прилетел в Санкт-Петербург без объяснения причин. Об этом в воскресенье сообщил журналист Вене Касагранде в своем аккаунте в «Твиттере».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» сообщил, что Вендел вместе с агентом в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург. Касагранде утверждает, что Вендел отказался возвращаться в расположение клуба по собственному желанию и без объяснения причин. При этом агент игрока прилетел в Санкт-Петербург. Подобное поведение игрока, по словам журналиста, вызвало недовольство руководителей «Зенита» и бразильского «Фламенго», куда, как предполагалось, мог перейти игрок.