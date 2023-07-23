Жоаозиньо прокомментировал переход в бразильский клуб

«Меня мотивировало то, что команда борется за право играть в первом дивизионе чемпионата Бразилии и находится в хорошем состоянии. Я также хочу играть в чемпионате штата Сан-Паулу, сильнейшем в Бразилии. Всё это меня очень мотивировало.



“Новоризонтино” — это клуб с отличным президентом, отличным проектом и амбициями. Они всегда хотят бороться за что-то лучшее. Поэтому я решил принять предложение.



Кроме того, в России мне сказали, что я уже в преклонном возрасте и клубам трудно будет сделать мне хорошее предложение. Я действительно счастлив», — сказал Жоаозиньо в интервью журналисту Фабио Алейшо.