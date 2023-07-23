Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
СКА-Хабаровск
Тюмень
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Ленинградец
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Кубань
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Акрон
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сокол
Шинник
Футбол. Первый дивизион
19:00
Арсенал
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
19:00
Черноморец
Родина
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Факел
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Балтика
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
22.07
Ахмат
Крылья Советов
12
22.07
Локомотив
Рубин
22
22.07
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
22.07
Урал
ЦСКА
21
21.07
Динамо
Краснодар
13
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Жоаозиньо прокомментировал переход в бразильский клуб

Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал подписание контракта с бразильским «Новоризонтино».

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Меня мотивировало то, что команда борется за право играть в первом дивизионе чемпионата Бразилии и находится в хорошем состоянии. Я также хочу играть в чемпионате штата Сан-Паулу, сильнейшем в Бразилии. Всё это меня очень мотивировало.

“Новоризонтино” — это клуб с отличным президентом, отличным проектом и амбициями. Они всегда хотят бороться за что-то лучшее. Поэтому я решил принять предложение.

Кроме того, в России мне сказали, что я уже в преклонном возрасте и клубам трудно будет сделать мне хорошее предложение. Я действительно счастлив», — сказал Жоаозиньо в интервью журналисту Фабио Алейшо.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российских атлетов, меняющих гражданство, заставят платить
«Мои звания носят номинальный характер». Исинбаева отказалась от России?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь