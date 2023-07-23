Агент заявил, что Вендел планирует приехать в Санкт-Петербург: Проблем между ним и «Зенитом» нет

«Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба. Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и “Зенитом” нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался», — сказал Рибейро «СЭ».