Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Ленинградец
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Тюмень
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Кубань
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Акрон
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сокол
Шинник
Футбол. Первый дивизион
19:00
Арсенал
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
19:00
Черноморец
Родина
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Факел
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Балтика
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
22.07
Ахмат
Крылья Советов
12
22.07
Локомотив
Рубин
22
22.07
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
22.07
Урал
ЦСКА
21
21.07
Динамо
Краснодар
13
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент заявил, что Вендел планирует приехать в Санкт-Петербург: Проблем между ним и «Зенитом» нет

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что футболист прилетит в Санкт-Петербург в ближайшее время.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба. Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и “Зенитом” нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-де-Жанейро, поэтому он задержался», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее журналист Вене Касагранде заявил, что хавбек в последний момент отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего агента. 20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка оголила грудь после победы в боксерском поединке. Она объяснила это желанием самовыразиться
«Спартак» покупает бразильца, игравшего в «Ювентусе». Похож ли Рожериу на Айртона и что он может дать команде?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь