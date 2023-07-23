«Зенит» объявил о переходе футболиста сборной Сербии Эраковича
Соглашение с игроком рассчитано на четыре года с возможностью продления на сезон.
Соглашение с игроком рассчитано на четыре года с возможностью продления на сезон.
ТАСС, 23 июля. Защитник Страхиня Эракович перешел из сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» в петербургский «Зенит». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.
Эраковичу 22 года, он выступал за основную команду «Црвены Звезды» с лета 2020 года. В составе клуба из Белграда игрок провел 107 матчей в различных турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. В составе сборной Сербии футболист принял участие в пяти играх, забив один мяч. Игрок был включен в состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не появился на поле ни в одной из встреч.
«Зенит» в прошлом сезоне в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. 15 июля команда в рекордный восьмой раз выиграла суперкубок страны.