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13:15 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» объявил о переходе футболиста сборной Сербии Эраковича

Соглашение с игроком рассчитано на четыре года с возможностью продления на сезон.

Зенит
Спартак
Црвена ЗвездаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

ТАСС, 23 июля. Защитник Страхиня Эракович перешел из сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» в петербургский «Зенит». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Эраковичу 22 года, он выступал за основную команду «Црвены Звезды» с лета 2020 года. В составе клуба из Белграда игрок провел 107 матчей в различных турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. В составе сборной Сербии футболист принял участие в пяти играх, забив один мяч. Игрок был включен в состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не появился на поле ни в одной из встреч.

«Зенит» в прошлом сезоне в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. 15 июля команда в рекордный восьмой раз выиграла суперкубок страны.

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