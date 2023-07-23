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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эракович — в «Зените», а не в «Спартаке». И это хорошо для «красно-белых»

«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником сборной Сербии Эраковичем.

Црвена Звезда
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Источник: ФК "Зенит"

«Спартак» нашел усиление в центр обороны в лице защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, договорился с игроком и клубом — и тут вмешался «Зенит», перехвативший футболиста. Но унывать болельщикам москвичей не стоит. «Спартак» вполне может найти более подходящего по стилю игрока.

В «Динамо» или в «Спартак»? В «Зенит»!

Страхиня Эракович — молодой центральный защитник, воспитанник «Црвены Звезды». В 19 лет он дебютировал в главной команде, довольно быстро стал игроком основы. Выступал за все юношеские и молодежные сборные Сербии, а в прошлом году впервые попал в национальную команду и даже съездил на чемпионат мира в Катар.

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В 2022 году сербом интересовалось московское «Динамо» — долго ходили слухи о переговорах, которые продвигались с большим трудом из-за желания игрока переехать в другой европейский чемпионат. Потом на горизонте возник «Зенит», который связан с «Црвеной Звездой» через спонсорский контракт «Газпрома». Эракович не уехал в Санкт-Петербург, но «сине-бело-голубые» получили право приоритетного выкупа. На этом переговоры закончились, и сербский защитник еще на год остался в Белграде.

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Этим летом история повторилась. На этот раз игроком заинтересовался «Спартак» и продвинулся в переговорах куда дальше. «Красно-белым» очень нужен хороший центральный защитник — игроков на эту позицию много, но качества не хватает, и Эракович должен был составить пару Джикии в центре обороны. Клубы практически договорились, но в последний момент опять возник «Зенит», который воспользовался своим правом и переманил Страхиню в Санкт-Петербург.

Спартаковские болельщики негодуют. Под огнем критики оказались все: и «Зенит», перехватывающий игроков у конкурентов, и сербский игрок, не настоявший на переходе в «братский» клуб, и руководство «Спартака», оставившее команду без усиления в линии обороны перед стартом сезона. Но его трансфер мог стать не таким уж и успешным для команды.

Обманчивое впечатление

Послужной список Эраковича выглядит достойно: титулы чемпиона и обладателя Кубка Сербии, несколько десятков матчей в еврокубках, место в сборной. Кажется, что футболист с таким бэкграундом — безусловный топ.

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Но стоит приглядеться внимательнее. В «Црвене Звезде» он далеко не всегда играл в центре обороны. В основе регулярно выходит ветеран Неманья Милунович, а Страхиня в таком случае переходит на правый фланг. Такое было в матчах квалификации Лиги чемпионов, которую «Црвена Звезда» снова не прошла. Так что большая часть «европейских» матчей Эраковича приходится на Лигу Европы, против топ-клубов он никогда не играл. Аналогично дела у него обстоят и в сборной: он выходил на поле в матчах с не самыми сильными соперниками — сборными Литвы, Черногории, Иордании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эракович достаточно быстрый футболист, это позволяет использовать его на фланге. Универсальность и высокая скорость — большие плюсы для центрального защитника, но Эракович не всегда правильно использует эти преимущества. Он часто играет излишне агрессивно, неоправданно выбрасывается из линии и не всегда успевает в борьбу, что приводит к провалам и зонам. Именно поэтому против серьезных соперников тренеры ставят его на фланг — там ошибки Эраковича не так критичны.

Переход Страхини в «Спартак» мог стать большой ошибкой. Команде нужен игрок с хорошей тактической выучкой, умеющий страховать партнеров, поддерживающий баланс в линии обороны. Про Эраковича этого сказать никак нельзя, и в паре с Георгием Джикией он выглядел бы не лучше Алексиса Дуарте. И про борьбу за высокие места с такой обороной можно забыть. Клубу лучше потратить эти средства на другого игрока и не переживать из-за перехода серба в Санкт-Петербург.

Автор: Григорий Ефимов

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