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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Практически не раздумывал». Страхиня Эракович — о переходе в «Зенит»

Сербский защитник Страхиня Эракович прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит» из белградской «Црвены Звезды».

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Источник: ФК "Зенит"

«Мне очень приятно попасть в такой клуб, как “Зенит”, и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.

Из сильнейшей команды Сербии перешёл в сильнейшую команду России? Да, я всю жизнь играл в “Црвене Звезде”, это величайший клуб Сербии, а “Зенит” — обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.

Долго ли раздумывал над переходом? Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в “Зенит”, сразу же согласился», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе футболиста вёл и московский «Спартак».

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