«Практически не раздумывал». Страхиня Эракович — о переходе в «Зенит»

«Мне очень приятно попасть в такой клуб, как “Зенит”, и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.



Из сильнейшей команды Сербии перешёл в сильнейшую команду России? Да, я всю жизнь играл в “Црвене Звезде”, это величайший клуб Сербии, а “Зенит” — обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.



Долго ли раздумывал над переходом? Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в “Зенит”, сразу же согласился», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».