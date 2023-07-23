Футболист «Спартака» Медина рассказал, что у него нет травмы
Полузащитник не попал в заявку команды на матч РПЛ против «Оренбурга».
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Полузащитник не попал в заявку команды на матч РПЛ против «Оренбурга».
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Хесус Медина чувствует себя хорошо, у него нет травмы. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.
23 июля «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Медина находится вне заявки команды.
«Да, чувствую себя хорошо. Травма? Нет», — сказал Медина.
«Спартак» объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля. Футболист перешел из московского ЦСКА.