Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Арсенал
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
19:00
Черноморец
Родина
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Волгарь
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Сокол
Шинник
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Оренбург
12
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Факел
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Кубань
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Ленинградец
01
Футбол. Первый дивизион
10:30
СКА-Хабаровск
Тюмень
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
22.07
Ахмат
Крылья Советов
12
22.07
Локомотив
Рубин
22
22.07
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
22.07
Урал
ЦСКА
21
21.07
Динамо
Краснодар
13
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:42 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Медина рассказал, что у него нет травмы

Полузащитник не попал в заявку команды на матч РПЛ против «Оренбурга».

Спартак
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Хесус Медина чувствует себя хорошо, у него нет травмы. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

23 июля «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Медина находится вне заявки команды.

«Да, чувствую себя хорошо. Травма? Нет», — сказал Медина.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля. Футболист перешел из московского ЦСКА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров обратился к болельщикам в своем телеграм-канале
В "Спартаке" рассказали о моральном состоянии Промеса на фоне судебного процесса
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь