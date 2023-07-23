Стали известны детали возможного трансфера Малкома в «Аль-Хиляль»

Однако структура выплат будет такой: саудовский клуб не заплатит сразу € 60 млн одной суммой, а выплатит € 45 млн сразу, после чего оставшиеся € 15 млн будут выплачены в качестве бонусов. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».

Напомним, ранее появлялась информация, что Малком перейдёт из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что трансфер состоится в понедельник, 24 июля.