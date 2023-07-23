СМИ: «Аякс» сделает улучшенное предложение «Краснодару» по футболисту Сперцяну

«Аякс» сделает улучшенное предложение по Эдуарду Сперцяну после того, как первое предложение было отклонено", — написал Хачатрян.

В субботу журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Аякс» готов заплатить €8,5 млн, а также включить в сделку бонусы в размере €2 млн. При этом, согласно информации источника, «Краснодар» в будущем сможет получить 10% от следующей продажи игрока. Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Краснодар» отклонил предложение клуба из Нидерландов.