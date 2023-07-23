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18:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Аякс» сделает улучшенное предложение «Краснодару» по футболисту Сперцяну

ТАСС, 23 июля. Руководство нидерландского футбольного клуба «Аякс» улучшит свое предложение по покупке армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом в воскресенье на своей странице в Twitter сообщил журналист Грач Хачатрян.

Аякс
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Источник: РИА "Новости"

«Аякс» сделает улучшенное предложение по Эдуарду Сперцяну после того, как первое предложение было отклонено", — написал Хачатрян.

В субботу журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Аякс» готов заплатить €8,5 млн, а также включить в сделку бонусы в размере €2 млн. При этом, согласно информации источника, «Краснодар» в будущем сможет получить 10% от следующей продажи игрока. Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Краснодар» отклонил предложение клуба из Нидерландов.

Сперцяну 23 года, он является воспитанником «Краснодара». За основную команду игрок выступает с 2018 года, в ее составе полузащитник провел 75 матчей в разных турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. В прошлом сезоне чемпионата России Сперцян стал лучшим ассистентом лиги, записав на свой счет 11 результативных передач.

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