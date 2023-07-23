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19:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Матч ТВ» извинился за шутку про болельщиков «Спартака»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Директор департамента креативных решений телеканала «Матч ТВ» Илья Кузнецов извинился перед московским «Спартаком» за шутку о болельщиках «красно-белых» в социальных сетях.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье в социальных сетях «Матч ТВ» появилась шутка в адрес фанатов московского клуба, которым предложили «разобрать аватарки» на три этапа сезона. На фоне эмблемы «Спартака» были изображены следующие надписи: «Спартак» обязательно выиграет чемпионат«(с 1-го по 10-й тур), “Еще есть шансы в борьбе за золото, догоним” (с 11-го по 20-й тур) и “В следующем году “Спартак” обязательно выиграет чемпионат” (на концовку чемпионата). “Все стандартно”, — добавлялось в сообщении.

«Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про “Спартак”. Так бывает: родилась нормальная идея, потом, через несколько итераций, она переродилась в совершенно другую, и никто не стопнул. Это моя ответственность, и вопросы ко мне. Конечно, в посте нет ничего прям ужасного — просто он получился злым и несвежим. Шутить можно и нужно, но не так. “Спартак”, во-первых, лично я прошу простить и не обижаться. Во-вторых, кто хочет об этом говорить — как я уже написал, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

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