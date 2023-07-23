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19:40 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 3:2 одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Открытие банк — Арена» в Москве.

Спартак
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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Виктор Мозес (45-я минута) и Даниил Хлусевич (76, 90+1). У гостей отличились Дмитрий Воробьев (51) и Габриэль Флорентин (67). Мозес забил первый гол за год, 23 июля 2022 года он отличился в игре чемпионата России с «Краснодаром» (4:1). В эпизоде с первым голом Хлусевича результативной передачей отметился конголезский нападающий Тео Бонгонда, который провел дебютный официальный матч в составе красно-белых.

Хлусевич забил свои первые голы за «Спартак», защитник выступает за московскую команду с января 2022 года. Всего на его счету 48 матчей, в которых он также сделал 7 результативных передач.

Первый официальный матч в качестве главного тренера «Оренбурга» провел чех Иржи Ярошик, который был назначен на эту должность 22 июня. Специалист заключил с клубом контракт на два года. Ярошик сменил на этому посту своего соотечественника Марцела Личку, который возглавил московское «Динамо».

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» финишировал седьмым. В следующем туре «Оренбург» 30 июля в гостях сыграет с казанским «Рубином», «Спартак» на следующий день примет калининградскую «Балтику».

Также на следующей неделе команды проведут первые матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Оренбург» 26 июля на своем поле сыграет с московским ЦСКА, «Спартак» днем позднее на выезде встретится с «Краснодаром».

Спартак
3:2
Первый тайм: 1:0
Оренбург
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