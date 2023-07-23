«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Виктор Мозес (45-я минута) и Даниил Хлусевич (76, 90+1). У гостей отличились Дмитрий Воробьев (51) и Габриэль Флорентин (67). Мозес забил первый гол за год, 23 июля 2022 года он отличился в игре чемпионата России с «Краснодаром» (4:1). В эпизоде с первым голом Хлусевича результативной передачей отметился конголезский нападающий Тео Бонгонда, который провел дебютный официальный матч в составе красно-белых.

Хлусевич забил свои первые голы за «Спартак», защитник выступает за московскую команду с января 2022 года. Всего на его счету 48 матчей, в которых он также сделал 7 результативных передач.

Первый официальный матч в качестве главного тренера «Оренбурга» провел чех Иржи Ярошик, который был назначен на эту должность 22 июня. Специалист заключил с клубом контракт на два года. Ярошик сменил на этому посту своего соотечественника Марцела Личку, который возглавил московское «Динамо».

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» финишировал седьмым. В следующем туре «Оренбург» 30 июля в гостях сыграет с казанским «Рубином», «Спартак» на следующий день примет калининградскую «Балтику».