«Спартак» понравился, но заикаться о шансах на золото с такой защитой — преступление". Интервью Егора Титова

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Вопиющая ошибка Дуарте…

— Закономерная победа красно-белых?

— Скорее да, чем нет. В принципе «Спартак» мог и раньше забивать и первый мяч, и последний. Моменты-то были. Я бы отметил «Оренбург». Яркая команда, верна себе. В прошлом сезоне в матчах с ее участием забивалось в среднем 3,8 гола. Сегодня гости оказали весьма достойное сопротивление. «Спартак» действовал в довольно высоком темпе, при своих болельщиках несся вперед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253043&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— «Спартак» понравился?

— Да. Обе команды произвели приятное впечатление, много атаковали. Вместе с тем и «Спартак», и «Оренбург», конечно, испытывают серьезные проблемы в обороне. Заикаться о шансах красно-белых на чемпионство с такой защитой — просто преступление. Понятно, что скоро вернется Джикия. Но сейчас имеем то, что имеем…

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253044&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Гол Воробьева вновь поднял вопрос о том, зачем «Спартак» приобретал Дуарте?

— Про Дуарте уже сказано немало… Повторяться не очень хочется, но приходится констатировать: вопиющая индивидуальная ошибка легионера в том эпизоде. Если так будет продолжаться, конечно, в клубе задумаются, нужно ли оставлять такого футболиста в «Спартаке» — в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи.

— Первая голевая комбинация хозяев не напомнила вам игру вашего «Спартака»?

— Да можно отметить и победный гол Хлусевича. Тоже все в одно касание, пятка Игнатова. Единственное — хотелось бы видеть чуть больше эстетики в том моменте.

— Что вы имеете в виду?

— Вратарь гостей прочитал эпизод, уже падал в угол. Хлусевичу повезло, что мяч пролетел у голкипера под мышкой. Если бы Даниил взял паузу и просто покатил мяч в другой угол, это была бы вообще фантастика! Но не стоит принижать заслуги спартаковца. Человек вышел на позиции левого защитника и оформил дубль. Это, конечно, что-то! Хорошо, что все так закончилось. Если бы встреча завершилась вничью, потом, допустим, после 20-го тура начались бы разговоры: а вы помните ту игру с «Оренбургом», как бы нам сейчас пригодились те два очка… У «Спартака» не слишком сложный календарь на старте сезона. Поэтому сейчас нужно показывать максимальный результат! Стартовали удачно, идем дальше.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253045&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шансы на золото повысятся, когда из «Зенита» уедут все бразильцы

— Новичок москвичей Бонгонда впечатлил? Дриблингом, резкостью, обостряющими передачами? Он ведь ассистировал Хлусевичу, еще дважды мог записать в свой актив результативные пасы.

— Пока все-таки рановато делать глобальные выводы. Парень провел на поле 30 минут. Видно, что яркий, техничный, как, впрочем, и любой африканец. Еще будет прибавлять. Ему еще предстоит завоевать место в старте. Конкуренция сейчас в «Спартаке» весьма серьезная. Наверное, только три-четыре позиции не подлежат сомнению. Обойма большая. Все хотят играть. Посмотрим. Чем Бонгонда быстрее обретет оптимальную форму, тем в команде будет интереснее, конкуренция повысится. Вот в нападении пока выбор у Абаскаля невелик. Всего два чистых форварда.

— Сегодня на острие вышел Мелешин. К нему есть вопросы?

— Он не последний для меня человек. Я играл с его отцом долгое время. Наверное, не все сегодня у Павла получилось. Но чего мы хотим? Парню 19 лет. Абаскаль играет в одного чистого форварда, Мелешину было непросто. Все-таки «Спартак» моего поколения действовал с двумя форвардами в основе, они все время взаимодействовали. Мелешина сегодня опекали два защитника. У него не было особого маневра. Ничего страшного. Надеюсь, у него все еще впереди.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253046&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Скоро в основу вернутся Соболев и Джикия. «Спартак» в оптимальном составе способен навязать борьбу нынешнему «Зениту» за чемпионство?

— Не очень люблю эти вопросы. Особенно после первого тура. Нужно спокойнее относиться к старту сезона. «Спартак» будет способен, когда из «Зенита» уедут все бразильцы. Вот тогда шансы повысятся. Вы же видите, Малком сейчас, похоже, покинет «Зенит», Вендела нет. Но питерцы все равно берут свои очки, дожимают на опыте, на классе в гостях. Я уж не говорю про домашние матчи.

Так что давайте смотреть на дистанции. Допускаю, что до закрытия трансферного окна «Спартак» пополнится классными защитником и нападающим. Мне кажется, средняя линия достаточно укомплектована. А вот центральный защитник необходим. Никто не застрахован от травм и красных карточек. В середине недели уже стартует Кубок. Ну и форвард тоже не помешает. Вопрос — где его взять и кто сейчас поедет в Россию? Придется переплачивать. В целом чемпионат начался интересно. Уже есть сенсации, уверен, не последние. Хочется верить, что интрига в золотой гонке сохранится до 30-го тура, а не как это было в последние два-три года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253047&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.