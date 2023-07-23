«Балтика» уступила «Сочи» в своем первом матче в РПЛ
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Калининградская «Балтика» проиграла «Сочи» в своем первом матче в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Калининградская «Балтика» проиграла «Сочи» в своем первом матче в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Встреча первого тура, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Мартин Крамарич (6-я минута) и Ваня Дркушич (83).
В следующем туре «Сочи» 30 июля на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Балтика» 31 июля в Москве встретится со «Спартаком».
«Балтика» не выступала в высшем дивизионе российского футбола с чемпионата страны 1998 года. РПЛ была создана в конце 2001 года.