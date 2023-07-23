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23 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» уступила «Сочи» в своем первом матче в РПЛ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Калининградская «Балтика» проиграла «Сочи» в своем первом матче в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Балтика
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Балтика"

Встреча первого тура, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Мартин Крамарич (6-я минута) и Ваня Дркушич (83).

В следующем туре «Сочи» 30 июля на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Балтика» 31 июля в Москве встретится со «Спартаком».

«Балтика» не выступала в высшем дивизионе российского футбола с чемпионата страны 1998 года. РПЛ была создана в конце 2001 года.

Сочи
2:0
Первый тайм: 1:0
Балтика
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