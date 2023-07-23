«Ростов» одержал волевую победу над «Факелом» в первом туре РПЛ

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1. На гол Евгения Маркова (17-я минута) хозяева ответили точными ударами Максима Осипенко (39) и Романа Тугарева (56).
Гол Осипенко стал 1000-м для «Ростова» в чемпионатах России. Быстрее эту отметку преодолели только «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».
Ранее в воскресенье «Ростов» объявил о том, что некоторые новички команды не смогут принять участие в матче из-за запрета на регистрацию новых футболистов со стороны ФИФА. Отмечалось, что проблемы связаны с невозможностью перевести деньги из-за санкций.
В следующем туре «Ростов» примет действующего чемпиона России петербургский «Зенит» 29 июля, «Факел» днем позднее на своем поле встретится с московским «Локомотивом».