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23 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» одержал волевую победу над «Факелом» в первом туре РПЛ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Футболисты «Ростова» одержали волевую победу над воронежским «Факелом» в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1. На гол Евгения Маркова (17-я минута) хозяева ответили точными ударами Максима Осипенко (39) и Романа Тугарева (56).

Гол Осипенко стал 1000-м для «Ростова» в чемпионатах России. Быстрее эту отметку преодолели только «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».

Ранее в воскресенье «Ростов» объявил о том, что некоторые новички команды не смогут принять участие в матче из-за запрета на регистрацию новых футболистов со стороны ФИФА. Отмечалось, что проблемы связаны с невозможностью перевести деньги из-за санкций.

В следующем туре «Ростов» примет действующего чемпиона России петербургский «Зенит» 29 июля, «Факел» днем позднее на своем поле встретится с московским «Локомотивом».

Ростов
2:1
Первый тайм: 1:1
Факел
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