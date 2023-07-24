Главный тренер «Ростова» Карпин прокомментировал ситуацию с баном ФИФА

— С позавчерашнего дня рассматривали два варианта составов — с новичками и без. На предсезонке, разумеется, был один вариант. Я даже не подозревал, что такое может произойти.

— Говорили ли вы с игроками на эту тему?

— Разговаривал со всей командой, объяснил, что происходит. Понятно, что все [новички] переживают, все хотят играть. Расстроены, что не смогли принять участие в матче. Если бы удалось заявить новичков? Многие из них попали бы в основу на матч с «Факелом». Задача на сезон? Как можно скорее набрать очки, чтобы избежать вылета или стыков.