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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о ходе сделки по Эраковичу при интересе «Спартака»

Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев рассказал, как проходил трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича на фоне интереса к игроку со стороны московского «Спартака».

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Источник: ФК "Зенит"

«С “Црвеной Звездой” нас связывают партнёрские отношения, в рамках которых есть следующая договорённость — в случае если “Црвена Звезда” желает продать игрока, у “Зенита” есть преимущественное право на его приобретение. Это не означает, что “Црвена Звезда” должна согласовывать с нами свои переговоры с другими клубами. Но сербские партнёры нас об этом информируют. Что в данном случае и произошло. “Црвена Звезда” сообщила, что у них есть договорённость по условиям возможного трансфера Эраковича.

При этом хочу отметить, что у “Зенита” были планы по приобретению Эраковича в предыдущие трансферные окна. Но тогда мы не смогли договориться по сумме трансфера. В данном случае заново вести переговоры не пришлось. Как я уже сказал, “Црвена Звезда” проинформировала нас об условиях возможной сделки со “Спартаком”. Нам, в свою очередь, было достаточно в установленный срок выровнять эти условия. Что мы и сделали», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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