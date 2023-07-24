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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Итоги 1-го тура для фаворитов РПЛ. «Зенит», ЦСКА, «Спартак» — у кого проблем больше

Кажется, «Зениту» должно быть проще.

Зенит
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Источник: Чемпионат.com

«Зенит» второй раз подряд страдал при атакующих действиях

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 1, 22.07.2023, 15:15

Пари Нижний Новгород0Зенит2

«Зенит» на этапе перезагрузки — Малком официально ушёл, Вендел всё никак не решится на возвращению в Россию. Казалось бы, это отличный шанс для конкурентов навязать борьбу команде, которая пять лет подряд выигрывает РПЛ! Но пока не похоже, что другие призёры прошлого сезона к возможности готовы — у них трудности, при этом их масштаб точно не меньше.

Если кто-то не видел игру чемпиона России с «Пари НН», то легко может обмануться победой команды в два мяча и посчитать её лёгкой. На самом же деле матч для команды Сергея Семака получился адски сложным.

Стартовый состав «Зенита» в матче с «Пари НН»

До удаления у «Пари НН» на 50-й минуте Виктора Александрова, к которому привёл кошмарный обрез Матео Стаматова, «Зенит» уступал по ударам из штрафной площади (1−4). И это с командой, которая в прошлом сезоне осталась в РПЛ лишь по итогам стыковых матчей! Да, владение мячом было 78%, но, по словам Сергея Юрана, нижегородцы умышленно отдали территорию. Лишь в большинстве чемпиону России удалось забить два мяча и вырвать победу. Тот случай, когда всю игру перевернул один миг — неудачный для одной команды и счастливый для другой.

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Если бы не игра за Суперкубок с ЦСКА неделю назад, можно было бы допустить, что состав «Зенита» в день матча с «Пари НН» встал не с той ноги. Но не получается — в битве за первый трофей сезона чемпион России уступил сопернику и по ударам (3−14), и по ударам из штрафной (3−7). Так что второй незатейливый матч в атаке — уже тенденция.

Очевидно, «Зениту» нужно заново обретать себя и при этом искать новых героев при построении игры — на это потребуется время. Самый результативный игрок прошлого сезона Малком (23+7) официально ушёл. Лидер центра поля Вендел (8+4) — пока не надумал возвращаться в Россию. Так как состав у Питера глубокий, проблему критичной назвать нельзя.

Пока в новом сезоне атакующие футболисты «Зенита» проявляют себя лишь фрагментами. С «Пари НН» ими блеснули Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра — россиянин оставил соперника в меньшинстве и сделал голевую, колумбиец записал в свой актив дубль.

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У ЦСКА острая нехватка качественных исполнителей для достижения результата

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 1, 22.07.2023, 13:00

Урал2ЦСКА1

У красно-синих проблемы и в атаке, и в обороне. Сложности носят кадровый характер — сама игра после удачного прошлого сезона серьёзных изменений не претерпела.

В матче с «Уралом» из-за травмы не играл центральный защитник Игорь Дивеев, его коллега по амплуа Виллиан Роша из-за травмы был заменён уже в первом тайме. Это две огромные потери — в прошлом сезоне больше игровых минут в центре обороны лишь у Мойзеса. Когда команда Виктора Гончаренко забивала победный мяч, перед Игорем Акинфеевым в защите ЦСКА действовало экспериментальное трио Кирилл Набабкин — Мойзес — Бактиёр Зайнутдинов.

ЦСКА в матче с «Уралом» после травмы Виллиана Роши и выхода Михаила Рядно

Из-за травмы Ивана Облякова в атакующей тройке вновь сыграл номинальный опорник Максим Мухин. Как и во встрече с «Зенитом» на Суперкубок, он ничем не впечатлил — с «Уралом» у игрока нет ни ударов, ни передач, ни успешных обводок. Удивительно? Совсем нет — за 56 матчей в РПЛ футболист отметился лишь одним голом и двумя ассистами. Проблемы команды впереди с учётом данного факта тоже вполне логичны. Необходимость заменять одного из лидеров атаки опорником — просто катастрофа для команды с амбициями.

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Если в кадровых трудностях ЦСКА сзади трудно кого-то винить — во многом так сложились обстоятельства, то за сложности впереди стоит спросить с Владимира Федотова и руководства клуба. Вместе они сотворили то, что трудно объяснить.

Тренер весной потерял контакт с Хесусом Мединой и Хорхе Карраскалем, в результате чего первый уже ушёл, а второй вот-вот покинет клуб. А ведь оба игрока с сильными качествами: Карраскаль в мае был признан лучшим дриблёром мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), Медина по итогам прошлого сезона РПЛ стал вторым в ЦСКА по сумме голевых действий — 8+7. Как отказываться от таких игроков, не позаботившись об их замене? Руководители клуба руку помощи тренеру пока не протянули.

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ЦСКА будет трудно и дальше, если возвращение травмированных затянется. В любом случае клубу нужны трансферы — прямо сейчас нет не то что глубины скамейки, но даже и игроков в стартовый состав. Как бы хороши ни были идеи тренера, на поле всё решают футболисты.

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Атака «Спартака» готова к борьбе за чемпионство, оборона — нет

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 1, 23.07.2023, 17:30

Спартак3Оренбург2

В прошлом сезоне красно-белые стали вторыми в лиге по забитым мячам — 60. Больше было только у «Зенита» — 74. В то же время «Спартак» не имел надёжности сзади — лишь семь матчей «на ноль», 38 пропущенных мячей. Стартовый матч нового сезона показал, что ничего не изменилось — снова ярко в атаке и хило сзади.

Но могло ли быть иначе? «Спартак» вновь сыграл по атакующей схеме 4−3−3, в которой при атаках высоко поднимались оба крайних защитника. Плюс красно-белые пока не усилились в трансферное окно. При таком раскладе команда Гильермо Абаскаля может побеждать только при условии, что атака компенсирует промахи обороны — забьёт хотя бы на один мяч больше. С «Оренбургом» вот получилось именно так.

Стартовый состав «Спартака» в игре с «Оренбургом»

Но будет ли так постоянно? В этом есть большие сомнения. Дело в том, что «Оренбург» после возвращения в РПЛ очень много позволяет своим соперникам. Так, в прошлом сезоне команда пропустила 55 мячей. Чаще в том сезоне мяч из сетки своих ворот вынимали лишь вылетевшие из РПЛ «Торпедо» (61) и «Химки» (67).

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С «Оренбургом» всё закончилось благополучно для «Спартака», но с более организованными командами возможны проблемы. Защита по-прежнему нуждается в усилении. Если команде не хочется отходить от атакующего стиля, то нужно искать качественных игроков обороны.

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Хаос сзади у «Спартака» из-за атакующего стиля и уровня защитников, нехватка исполнителей у ЦСКА… На мой взгляд, проблема «Зенита», у которого есть и неплохая оборона во главе с Барриосом, и глубина состава, не такая серьёзная, как у конкурентов. А как думаете вы?

Автор: Евгений Ломоносов

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