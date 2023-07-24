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11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Идеальный трансфер. Но «Зениту» будет сложно найти замену Малкому

РПЛ потеряла своего лучшего игрока.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Малком все-таки уезжает. И от этого немного грустно. Российский футбол теряет своего лучшего игрока, мы снимаем постер с главной витрины РПЛ. Кто теперь на ней? Промес? Барриос? Вывеска в любом случае станет менее яркой.

Но в бразильца никто не бросит камень — расстаемся по-доброму, желаем удачи в дальнейшей карьере. Это получился практически идеальный трансфер.

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Хотя скажи кто-то подобное в начале питерского этапа карьеры Малкома — засмеяли бы. Тогда только и разговоров было, что «Зенит» выкинул 40 миллионов евро в трубу. И дай бог, если когда-нибудь отобьет хотя бы половину.

Дублер Месси? Кажется, кого-то развели на хорошие деньги под этим сладким соусом. Так многим казалось, когда бразилец все-таки выходил из лазарета и пытался что-то придумать на поле. Получалось натужно.

Четыре гола в РПЛ в дебютном сезоне, три — в следующем. Сейчас даже не верится, что форвард мог быть таким «скромным». Но Малком играл все лучше и лучше (бомбардирский показатель прошедшего сезона — 23 гола), да и за пределами поля вел себя образцово. Мы этого точно не скажем после отъезда Вендела, а вот новичок «Аль-Хиляля» был всегда улыбчив, контактен, а также максимально лоялен к «Зениту» и России. Не хандрил, не стонал — профессионально делал свое дело.

Заслужив отличной игрой дебют в сборной Бразилии нынешним летом. Уверен, что питерцам это было особенно приятно, как когда-то гордились динамовские руководители тем, что Данни стал игроком национальной команды Португалии именно в их клубе, еще до переезда в город на Неве.

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Малком не только сам здорово играл, но параллельно еще и выступал в роли магнита для своих соотечественников. Наверняка многие из них ехали в «Зенит», имея рекомендации от экс-барселонца. А про Клаудиньо это известно доподлинно.

А когда пришло время уходить, то питерцы получили максимальную прибыль. 60 миллионов евро — даже Халка в Китай продавали дешевле. Можно не сомневаться, что это продажа на пике — 26-летнего нападающего вряд ли когда-то еще оценили бы в такую сумму.

Источник: РИА "Новости"

Да, РПЛ прилично осиротела с отъездом Малкома. Но «Зенит» получил огромные деньги. И будем надеяться, что распорядится ими грамотно, а наш футбол получит еще какую-нибудь яркую звезду.

Уже интересно, кто сменит бразильца в команде Сергея Семака.

Автор: Константин Алексеев

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