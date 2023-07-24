Бразильцы «Зенита» и одинокий Головин: самые дорогие трансферы из РПЛ

Лучший игрок чемпионата России сезона-2022/23 покидает Российскую премьер-лигу. Бразильский нападающий Малком едет в Саудовскую Аравию, а его продажа становится рекордной для РПЛ — «Аль-Хиляль» заплатит петербургскому «Зениту» 60 миллионов евро. Подходящее время вспомнить самые дорогие трансферы из РПЛ.

Малком — 60 миллионов евро, из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Малкому пришлось через многое пройти, прежде чем стать лучшим игроком РПЛ. Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро — ожидания от его приезда были колоссальные. Но стал его российской карьеры оказался скомканным из-за травмы и неподходящей для бразильца роли. Два года потребовались Малкому, чтобы начать реализовывать свой потенциал, а в прошлом сезоне он раскрылся полностью. Неудивительно, что саудовцы решились столько заплатить за переход. У Малкома впереди лучшие годы карьеры, и он может стать одним из ведущих игроков чемпионата. Даже такого, где есть Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Халк — 56 миллионов евро, из «Зенита» в «Шанхай СИПГ»

История Халка очень похожа на историю Малкома. Он тоже был куплен за большие деньги на роль лидера команды, но поначалу столкнулся с серьезными трудностями. В случае с Малкомом это были травмы, в случае с Халком — недовольство российского костяка команды. Но оба бразильца с честью преодолели все трудности, превратившись в лучших игроков РПЛ, после чего уехали в страну третьего футбольного мира. В 2016 году Китай охотно приглашал футбольных звезд. Отыграв в Поднебесной четыре года, Халк вернулся на родину и до сих пор забивает за «Атлетико Минейро».

Леандро Паредес — 40 миллионов евро, из «Зенита» в «Пари Сен-Жермен»

Паредес был самым звездным новичком в аргентинском десанте «Зенита» в 2017 году. Он приезжал в Санкт-Петербург в статусе одного из лидеров «Ромы», но на берегах Невы у него не заладилось. Играл Леандро с ленцой, периодически психовал и явно был несчастлив. Его отъезд в «ПСЖ» через полтора года оказался выгодным для всех. «Зенит» заработал денег, Сергей Семак получил усиление вместо капризной звезды, а Паредес стал игроком топ-клуба. А в 2022 году выиграл в составе сборной Аргентины чемпионат мира.

Виллиан — 35,5 миллиона евро, из «Анжи» в «Челси»

Самый странный трансфер в этом списке. Бразилец, ставший звездой в донецком «Шахтере», зимой 2013 года внезапно уехал в «Анжи». Но провел Виллиан в клубе из Махачкалы лишь несколько месяцев. Мегапроект вскоре свернули, а бразильца за 35,5 миллиона евро продали в Англию. Там он успешно поиграл за «Челси», не очень успешно — за «Арсенал», а сейчас является одним из лидеров «Фулхэма».

Александр Головин — 30 миллионов евро, из ЦСКА в «Монако»

Единственный россиянин в списке. В 18 лет дебютировал в ЦСКА, в 20 стал лидером «красно-синих» и сборной. Через два года блеснул на домашнем чемпионате мира и уехал в «Монако», где до сих пор и играет, став постепенно основным игроком команды. Ходят слухи о переходе в более статусный клуб, но пока Головин остается на Лазурном Берегу.

Никола Влашич — 30 миллионов евро, из ЦСКА в «Вест Хэм»

Влашич пришел в ЦСКА в попытке реанимировать карьеру. Он рано уехал из Хорватии, но не выдержал конкуренции в английском «Эвертоне» и отправился развиваться в Россию. Три года в стане «красно-синих» были сказкой — Никола ярко играл и много забивал, вырос в основного игрокп сборной. В 2021 году снова отправился покорять Английскую премьер-лигу — на этот раз в «Вест Хэм». Но трансфер оказался неудачным для всех. Влашич снова провалился в Англии, «Вест Хэм» не получил нужного игрока, а ЦСКА из-за санкций до сих пор не увидел деньги за хорвата.

Жо — 24 миллиона евро, из ЦСКА в «Манчестер Сити»

Жо стал открытием чемпионата России в 2006 году. Уже во втором матче в России он сделал «покер», а за первый круг в дебютном сезоне бразилец наколотил 14 мячей. Регулярно забивая, он привлек внимание клубов из Европы и вскоре уехал в английский «Манчестер Сити», который только начинал осваивать вложения шейхов. Вложение в Жо получилось крайне неудачным. Бразилец не смог адаптироваться в Англии, скитался по арендам, и уже в 24 года вернулся на родину. Потом в его карьере были ОАЭ, Китай, Япония и даже контракт длиной в три дня с саудовским клубом «Аль-Джабалайн». После чего Жо решил повесить бутсы на гвоздь.

Эсекиэль Гарай — 24 миллиона евро, из «Зенита» в «Валенсию»

Гарай приехал в Россию в статусе финалиста чемпионата мира и лучшего защитника португальской «Бенфики». Оба сезона в «Зените» он высокий статус подтверждал. Но в промозглом Петербурге аргентинец быстро загрустил и попросил отпустить его в теплую Испанию. «Валенсия» за 24 миллиона получила великолепного защитника и одного из лидеров команды. К сожалению, из-за частых травм в 2020 году Гараю пришлось завершить карьеру в 33 года.