Андрей Аршавин вошёл в состав правления футбольного клуба «Зенит»

"В правление вошли девять человек: председатель правления Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин.