Нигматуллин: В «Зените» Пиняева и Захаряна развратят деньгами. На этом они и закончат

«Малком был ведущим игроком для “Зенита”. Это достаточно весомая потеря для команды. Но за него выручили хорошие деньги, которые можно разумно использовать. У “Зенита” никаких финансовых проблем нет и не было — легко реализовывалась любая трансферная цель. “Зениту” легко переиграть соперников на трансферном рынке. А в РПЛ их можно переиграть только за счёт более грамотного футбола. Что касается замены Малкому, не думаю, что сейчас Пиняев и Захарян направятся в “Зенит”. Их там развратят деньгами, и всё. На этом они закончат, как и многие футболисты “Зенита”, которые переходят туда», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.