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22:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малком стал игроком саудовского «Аль-Хиляля»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Саудовский «Аль-Хиляль» объявил на своей официальной странице в Twitter о переходе в команду бразильского футболиста Малкома из петербургского «Зенита».

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Согласно видео с представлением новичков «Аль-Хиляля», Малком будет играть за команду под номером 77.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил РИА Новости, что Малком продан в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Согласно Transfermarkt, трансфер бразильца станет самым дорогим в истории российского футбола. В 2016 году «Зенит» продал бразильца Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

Малкому 26 лет, он перешел в «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, а также один раз выиграл Кубок России и завоевал четыре Суперкубка России. Зимой 2023 года Малком получил российское гражданство. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим футболистом РПЛ.

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