Малком стал игроком саудовского «Аль-Хиляля»

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил РИА Новости, что Малком продан в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Согласно Transfermarkt, трансфер бразильца станет самым дорогим в истории российского футбола. В 2016 году «Зенит» продал бразильца Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

Малкому 26 лет, он перешел в «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, а также один раз выиграл Кубок России и завоевал четыре Суперкубка России. Зимой 2023 года Малком получил российское гражданство. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим футболистом РПЛ.