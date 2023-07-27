Осмысляем период Малкома в «Зените»: от критики до статуса главной звезды РПЛ

Малком — игрок «Аль-Хиляля». Это рекордная продажа в истории РПЛ — Питер получит около € 60 млн. Кто бы мог представить ещё пару месяцев назад, что в период изоляции российский клуб провернёт подобную сделку. Для действующего чемпиона это точно победа.

Затраты на трансфер отбиты (летом 2019-го в «Барсу» улетели € 40 млн + неизвестная, но едва ли бóльшая бонусная часть), по зарплате не будем спекулировать выдуманными цифрами. Слишком много разной информации — от € 3,5−5 млн до € 7−8 млн в год. Если ищем правду в середине, то и эти деньги клуб тоже прилично перекрыл. Но важно — при Малкоме завоевали четыре чемпионства, столько же Суперкубков и даже раз победили в матче группы ЛЧ.

Сейчас лучший момент для осмысления этих четырёх лет. Что дал Малком «Зениту»? Можно ли назвать его лучшим игроком клуба последних лет? Что о бразильце, который ещё пару недель назад говорил журналистам «я русский», скажут в будущем?

Первые два сезона Малкома = травмы. Игрока критиковали, а бразилец тосковал

Будущий четырёхкратный чемпион России приехал в Питер летом 2019-го. Отдельная презентация, шикарный контракт и огромная вера в потенциал. Тогда «Зенит» как раз обсуждал варианты сотрудничества с «Барсой», поэтому Малком, вероятно, стал одной из составляющих этой истории. Не просто так его перехватили у «Тоттенхэма», «Милана» и «Эвертона», которые тоже проявляли интерес.

По статусу этот переход был очень похож на трансфер Халка. Игроки схожих позиций, одной национальности и потенциальные звёзды европейского футбола. С одной лишь разницей — Халк ехал в Россию в праймовой форме, Малком — с каталонской скамейки. Но магия бренда «Барсы» тогда ещё слишком круто работала.

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Что Малком — не Халк, все поняли через две недели после дебюта. Новичок получил неожиданную травму, проведя лишь два неполных матча. И выбыл до конца года. То есть пропустил все матчи группового этапа Лиги чемпионов, а ведь именно под неё и покупали футболиста.

Сначала он лечился в Петербурге консервативно. Но это не помогло. После парня отправили на операцию в Финляндию. Ввиду специфики травмы — он повредил сухожилие, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги (проксимальный мышечно-сухожильный переход прямой мышцы левого бедра) — операция и, соответственно, реабилитация получились непростыми. С середины октября чуть ли не каждый день он проводил на базе. И здесь он точно многим обязан физиотерапевтам и реабилитологам клуба, которые смогли вернуть будущего лидера в футбол после столь редкого повреждения.

Вот как сам Малком вспоминал тот период для Sports.ru.

«Остаться без футбола надолго было ужасно. Спасибо семье — почти сразу после первой травмы, после операции она приехала в Петербург, чтобы отвлечь от всего, что занимало мою голову. Отчасти это удалось, хотя всё равно было невероятно тяжело. Каждый день я приезжал на базу, заходил в раздевалку и видел, как парни надевают бутсы. В этот момент я надевал кроссовки, чтобы пойти на процедуры. Дальше видел, как они собираются перед тренировкой — конечно, я безумно хотел к ним, но не мог. Это сводило с ума. Тяжелее всего было приезжать на стадион, чтобы посмотреть матч, в котором не мог сыграть. Ни разу не досмотрел игру: первый тайм, кусочек второго. Потом покрывался потом и уезжал домой». Малком нападающий "Зенита"

Весной Малком сыграл бóльшую часть матчей. Но бросались в глаза два момента: дискомфорт после полугода без футбола и понимание, что для партнёров он пока ещё чужой. 4+1 в 12 матчах не особо помогли «Зениту» — команда и без самого дорогого футболиста ожидаемо взяла титул.

Казалось, новый сезон — время проявить себя. Полноценные летние сборы, плотная интеграция в коллектив — что ещё нужно для прогресса? Но опять идеальному сценарию не дала сбыться травма. На этот раз повреждение боковой связки коленного сустава. Всё вообще могло закончиться «крестами», но бразильцу повезло — легко отделался. Правда, «Зениту» от этого точно не легче: Малком пропустил первые три тура группового этапа ЛЧ, в которых сине-бело-голубые набрали только одно очко, сыграв вничью с «Лацио». Впрочем, с бразильцем в составе лучше не стало — три поражения подряд и логичное четвёртое место.

В РПЛ парень тоже не блистал — 3+4 в 21 матче. Совсем не те цифры, что хотели видеть Семак и руководство. Да, забивать в том «Зените» было кому, но не сказать, что Малком был очень полезен. В какой-то момент не сдержался даже главный тренер: «Игрок его уровня должен ещё больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры. Я имею в виду пользу для команды».

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Важный момент — в этот период Малком не психовал, не раздражался и не требовал ухода. За все эти годы он стремился поддерживать очень добродушный вайб, поэтому и получил уважение команды. Вспомните, как к нему относился тот же Артём Дзюба и постоянно шутил над ним. То есть так или иначе он стал своим. И статус самого дорогого футболиста никак не проявлялся в поведении.

Тем не менее за первые два сезона в «Зените» Малком пропустил 34 матча. За сезон в «Барсе» — только семь. Красноречивые цифры первой половины российской карьеры.

Перерождение Малкома: как и благодаря чему он изменился

Казалось, «Зениту» во что бы то ни стало нужно избавляться от игрока. Тем более пока о нём помнили в Европе. Но в 2021-м никто не дал бы суммы и близкой к € 40 млн. Даже цена на Transfermarkt рухнула почти в два раза. Решение? Продолжать верить в бразильца. И — одновременно — в чудо.

Третий сезон в России — шаг вперёд. Наконец-то травмы закончились, а у игрока набежало шесть матчей в Лиге чемпионов. Даже одна победа — над «Мальмё» в Петербурге. Правда, до серьёзных результативных действий бразилец так и не дошёл: всего одна голевая в последней встрече с «Челси». Но в том числе благодаря этому Питер сыграл вничью и получил дополнительные средства от УЕФА.

Было видно: Малком теперь полностью свой. В плюс сыграл и трансфер его близкого друга — Клаудиньо. Парочка креативила в атаке, постепенно заставляя забывать о дуэте Дзюба — Азмун. При этом осень с точки зрения системы «гол+пас» для бразильца вновь вышла катастрофой: 2+1, зато весна — 6+6. Уже уровень. Получается, только через 2,5 сезона бразилец стал приносить пользу не только своим образом, но и результативными действиями. Первый случай, когда он реально помог долететь до чемпионства.

Ну, а что было в четвёртом (и последнем) сезоне Малкома в России, вы и так знаете. Лучший игрок, лучший по «гол+пас» и просто лучший. Парадоксально, что бразилец до конца раскрылся в первом полноценном российском сезоне в изоляции. Хотя в клубе точно рассчитывали на иной исход.

«Я провожу лучший сезон в “Зените”. И, возможно, лучший в карьере. Прекрасно себя ощущаю. Чувствую: моё тело стало лучше, оно сейчас в идеальной форме. Это находит отражение в статистике. В первую очередь речь о питании. Я тщательно пересмотрел свой рацион. У меня появились специалисты, которые в этом помогают. Как только стал питаться иначе, тело на это отреагировало. Я почувствовал себя легче, быстрее, выносливее. Ещё стал иначе восстанавливаться. Около восьми месяцев назад у меня появился личный физиотерапевт. Он помогает продумывать план всех работ. Эта комбинация — питание плюс восстановление — и дала резкий скачок в развитии». Малком нападающий "Зенита"

Но главное — это счастливый конец. «Зенит» продал Малкома за € 60 млн. Да, не в «ПСЖ», про который говорили ещё зимой. Но французы точно не заплатили бы российскому клубу такую сумму. Бразилец едет в Саудовскую Аравию и пару лет точно проведёт там.

Вряд ли Малком останется в памяти болельщиков «Зенита» легендой. И сравнения с Халком теперь точно неуместны. Уж слишком неудачными получились первые два с половиной сезона. Но как минимум за два чемпионства, добродушие и улыбки ему точно будут благодарны.