«Зенит» потерял лидера, но заработал рекордную сумму, «Спартак» пострадал из-за санкций

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Ордабасы
Легия
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Арис
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Богемианс 1905
Футбол. Еврокубки
19:00
Габала
Омония
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Люцерн
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Войводина
Футбол. Еврокубки
20:00
Кальмар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
Ауда
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Дрита
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Сепси
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Актобе
Футбол. Еврокубки
20:00
Кечкемет
Рига
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:30
Фарул
Урарту
Футбол. Еврокубки
20:30
Ворскла
Дила
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Адана Демирспор
Футбол. Еврокубки
20:30
Базель
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:30
Дифферданж
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Бейтар И
Футбол. Еврокубки
21:00
Дукаджини
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:00
Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:00
Осиек
Залаэгерсег
Футбол. Еврокубки
21:00
Твенте
Хаммарбю
Футбол. Еврокубки
21:00
КА Акюрейри
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Брюгге
Орхус
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Хаверфордуэст
Футбол. Еврокубки
21:00
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
Жилина
Футбол. Еврокубки
21:30
Лех
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
21:30
Аустрия
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Погонь
Футбол. Еврокубки
22:00
Сутьеска
Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
22:00
Железничар
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Русенборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Левски
Футбол. Еврокубки
26.07
Лудогорец
Олимпия Л
11
Футбол. Еврокубки
26.07
Клаксвик
Хеккен
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
23.07
Ростов
Факел
21
23.07
Сочи
Балтика
20
23.07
Спартак
Оренбург
32
22.07
Ахмат
Крылья Советов
12
22.07
Локомотив
Рубин
22
22.07
Пари Нижний Новгород
Зенит
02
22.07
Урал
ЦСКА
21
21.07
Динамо
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:44 (мск), источник: Sport24

«Зенит» потерял лидера, но заработал рекордную сумму, «Спартак» пострадал из-за санкций

Трансферы и слухи дня. Держим в курсе.

Зенит
Спартак
Тоттенхэм Хотспур
Динамо
ЦСКА
Реал
Бетис
ПСЖ
ЛиверпульПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Что в России

Малком официально перебрался в Саудовскую Аравию

Читайте также
Малком стал игроком саудовского «Аль-Хиляля»

Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о трансфере нападающего «Зенита» Малкома. Сперва пресс-служба клуба из Эр-Рияда опубликовала анимационный ролик, посвященный новичкам команды, в котором присутствует футболка с фамилией Малкома, а затем в сети появились фото с представления игрока.

26-летний форвард будет выступать за новую команду под 77-м номером. Ранее председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что «Зенит» заработает на продаже Малкома 60 млн евро — для РПЛ это рекорд.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром РПЛ — интрига в чемпионате России близка к возвращению?

Главного таланта «Динамо» пытаются заманить еще и во Францию

Читайте также
Источник: «Динамо» договорилось с «Лацио» о трансфере Захаряна

Речь об Арсене Захаряне, который уже бы переехал в лондонский «Челси» в прошлом году, если бы не антироссийские санкции. Этим летом становилось известно, что российского атакующего полузащитника хочет видеть у себя итальянский «Лацио». Но не сдаются и другие клубы.

Сегодня СМИ сообщили, что «Страсбур» и «Дженоа» вступили в переговоры по Захаряну. Sport24 раздобыл подтверждение — по крайней мере, во Франции действительно хотят видеть у себя Арсена. Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире подтвердил появившийся инсайд.

«Динамо» максимально выгодно продавать молодого игрока сейчас. Ведь иначе с продлением его контракта в 2024-м могут возникнуть сложности.

Источник: РИА "Новости"

Давинсон Санчес к нам не поедет

Читайте также
Переход Санчеса в «Спартак» сорвался из-за вмешательства АПЛ

Вчера сообщалось, что «Спартак» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер защитника лондонского клуба Давинсона Санчеса. «Шпоры» якобы соглашались продать 27-летнего колумбийца красно-белым за предложенные теми 12 млн евро, утверждал инсайдер Фабрицио Романо. Но реальность оказалась куда более жестокой.

Сегодня «Тоттенхэм» наложил вето на трансфер Санчеса в Россию из-за рекомендаций правительства Великобритании и английской Премьер-лиги. Футбольный агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника, подтвердил это — переговоры действительно окончены.

ЦСКА отдал в аренду с правом выкупа своего воспитанника

Читайте также
ЦСКА объявил о переходе своего нападающего в «Химки»

Нападающий Владислав Яковлев перешел в «Химки» на правах аренды. Пресс-служба московского клуба сообщила, что после окончания договора они смогут выкупить 21-летнего футболиста. Перед переходом ЦСКА продлил контракт с форвардом до конца сезона-2025/2026.

Яковлев является воспитанником академии ЦСКА. Он провел за основную команду 34 матча. Вторую часть минувшего сезона он провел в «Пари НН», за который забил два мяча в 15 матчах.

Что в Европе

Иско будет играть за «Бетис»

«Бетис» объявил о подписании экс-полузащитника «Реала» Иско. Контракт 31-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до лета 2024 года.

После ухода из «Севильи» в декабре прошлого года Иско пребывал в статусе свободного агента. В минувшем сезоне испанец забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Еще пошумит?

«Аль-Хиляль» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу Мбаппе

Читайте также
Представители Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем»

По крайней мере, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его версии, звездному французу предложили контракт на три года. Если так и произойдет, у Малкома в атаке будет по-настоящему мощный напарник.

Правда, информация насчет планов Мбаппе меняется ежечасно. Все же остается серьезная вероятность, что Килиан останется в «ПСЖ» или хотя бы в Европе. L'Equipe, например, уже написал, что нападающий отказался обсуждать возможный трансфер на личной встрече с представителями клуба. Он даже на нее не явился, потому что никогда всерьез не рассматривал переезд на Аравийский полуостров.

Хендерсон попрощался с «Ливерпулем»

Читайте также
Капитан «Ливерпуля» Хендерсон попрощался с командой

Получилось довольно трогательно — капитан все-таки покидает английский клуб и перебирается на Аравийский полуостров. «Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать “прощай”. Я всегда буду “красным”. До того дня, когда я умру. Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни», — прокомментировал свой уход Джордан в социальных сетях.

Ранее стало известно, что полузащитник станет игроком саудовского «Аль-Иттифака». За него заплатили 12 млн фунтов без учета бонусов. Контракт рассчитан на три года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Волочкова выложила фото без лифчика: «У меня своя красивая и упругая грудь. Могу себе позволить показать красоту»
«Ее тело — ее дело». Наталья Рудова показала шикарную фигуру в купальнике в Турции, спровоцировав конфликт
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь