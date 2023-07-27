«Зенит» потерял лидера, но заработал рекордную сумму, «Спартак» пострадал из-за санкций

Что в России

Малком официально перебрался в Саудовскую Аравию

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Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о трансфере нападающего «Зенита» Малкома. Сперва пресс-служба клуба из Эр-Рияда опубликовала анимационный ролик, посвященный новичкам команды, в котором присутствует футболка с фамилией Малкома, а затем в сети появились фото с представления игрока.

26-летний форвард будет выступать за новую команду под 77-м номером. Ранее председатель правления петербургского клуба Александр Медведев заявил, что «Зенит» заработает на продаже Малкома 60 млн евро — для РПЛ это рекорд.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром РПЛ — интрига в чемпионате России близка к возвращению?

Главного таланта «Динамо» пытаются заманить еще и во Францию

Речь об Арсене Захаряне, который уже бы переехал в лондонский «Челси» в прошлом году, если бы не антироссийские санкции. Этим летом становилось известно, что российского атакующего полузащитника хочет видеть у себя итальянский «Лацио». Но не сдаются и другие клубы.

Сегодня СМИ сообщили, что «Страсбур» и «Дженоа» вступили в переговоры по Захаряну. Sport24 раздобыл подтверждение — по крайней мере, во Франции действительно хотят видеть у себя Арсена. Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире подтвердил появившийся инсайд.

«Динамо» максимально выгодно продавать молодого игрока сейчас. Ведь иначе с продлением его контракта в 2024-м могут возникнуть сложности.

Давинсон Санчес к нам не поедет

Вчера сообщалось, что «Спартак» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер защитника лондонского клуба Давинсона Санчеса. «Шпоры» якобы соглашались продать 27-летнего колумбийца красно-белым за предложенные теми 12 млн евро, утверждал инсайдер Фабрицио Романо. Но реальность оказалась куда более жестокой.

Сегодня «Тоттенхэм» наложил вето на трансфер Санчеса в Россию из-за рекомендаций правительства Великобритании и английской Премьер-лиги. Футбольный агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника, подтвердил это — переговоры действительно окончены.

ЦСКА отдал в аренду с правом выкупа своего воспитанника

Читайте также ЦСКА объявил о переходе своего нападающего в «Химки»

Нападающий Владислав Яковлев перешел в «Химки» на правах аренды. Пресс-служба московского клуба сообщила, что после окончания договора они смогут выкупить 21-летнего футболиста. Перед переходом ЦСКА продлил контракт с форвардом до конца сезона-2025/2026.

Яковлев является воспитанником академии ЦСКА. Он провел за основную команду 34 матча. Вторую часть минувшего сезона он провел в «Пари НН», за который забил два мяча в 15 матчах.

Что в Европе

Иско будет играть за «Бетис»

«Бетис» объявил о подписании экс-полузащитника «Реала» Иско. Контракт 31-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до лета 2024 года.

После ухода из «Севильи» в декабре прошлого года Иско пребывал в статусе свободного агента. В минувшем сезоне испанец забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Еще пошумит?

«Аль-Хиляль» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу Мбаппе

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По крайней мере, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его версии, звездному французу предложили контракт на три года. Если так и произойдет, у Малкома в атаке будет по-настоящему мощный напарник.

Правда, информация насчет планов Мбаппе меняется ежечасно. Все же остается серьезная вероятность, что Килиан останется в «ПСЖ» или хотя бы в Европе. L'Equipe, например, уже написал, что нападающий отказался обсуждать возможный трансфер на личной встрече с представителями клуба. Он даже на нее не явился, потому что никогда всерьез не рассматривал переезд на Аравийский полуостров.

Хендерсон попрощался с «Ливерпулем»

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Получилось довольно трогательно — капитан все-таки покидает английский клуб и перебирается на Аравийский полуостров. «Сложно описать словами эти последние 12 лет, и еще сложнее сказать “прощай”. Я всегда буду “красным”. До того дня, когда я умру. Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни», — прокомментировал свой уход Джордан в социальных сетях.