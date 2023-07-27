ЦСКА может подписать форварда «Пахтакора» Файзуллаева

По информации источника, российский клуб заплатит за узбекского футболиста € 500 тысяч. О сделке может быть объявлено в скором времени.

В сезоне-2022 Файзуллаев провёл 26 матчей за «Пахтакор» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с узбекским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 700 тысяч. Нападающий имеет опыт выступления за сборную Узбекистана: в составе национально команды он сыграл три матча, забив один гол.