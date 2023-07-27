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27 июля, источник: Чемпионат.com

«Краснодар» заинтересован в лучшем ассистенте чемпионата Болгарии

«Краснодару» интересен 26-летний нападающий болгарского «Лудогорца» Кирилл Десподов, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Краснодар
Лудогорец
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Источник: Чемпионат.com

В прошлом сезоне Десподов стал лучшим ассистентом чемпионата Болгарии с 15 результативными передачами. Помимо этого, болгарский нападающий стал лидером чемпионата по системе гол+пас, отметившись также 14 забитыми мячами.

По информации источника, «Краснодар» уже ведёт переговоры по переходу Десподова.

Игрок является трёхкратным обладателем награды «Футболист года» в Болгарии, трёхкратным чемпионом Болгарии в составе «Лудогорца», а также победителем Кубка Болгарии прошлого сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4,5 млн.

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