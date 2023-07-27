«Краснодар» заинтересован в лучшем ассистенте чемпионата Болгарии

В прошлом сезоне Десподов стал лучшим ассистентом чемпионата Болгарии с 15 результативными передачами. Помимо этого, болгарский нападающий стал лидером чемпионата по системе гол+пас, отметившись также 14 забитыми мячами.

По информации источника, «Краснодар» уже ведёт переговоры по переходу Десподова.