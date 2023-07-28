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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и ЦСКА ждут сложные гостевые матчи. А «Спартак» и «Урал» могут возглавить таблицу

Главное о 2-м туре РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

В субботу, 29 июля, начинается 2-й тур Российской Премьер-Лиги. В стартовый уикенд клубы подарили нам несколько неожиданных результатов. В предстоящие выходные нас также ожидают интригующие афиши. Предвкушаем восемь матчей нового тура!

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 29.07.2023, 15:00

Крылья Советов-Динамо-

Снова начинаем тур с московского «Динамо». В первой игре команда Марцела Лички уступила дома «Краснодару». А теперь отправляется в гости к «Крыльям Советов». Самарцы, наоборот, обыграли на старте «Ахмат». В Кубке «Динамо» в серии пенальти уступило «Пари НН», а «Крылья» проиграли «Балтике». Бело-голубым обязательно нужна победа, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Да и болельщиков нужно порадовать. Но в Самаре «Динамо» точно придётся непросто. Получится у Лички наконец победить в новом клубе?

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 29.07.2023, 17:30

Урал-Пари Нижний Новгород-

Следом в Екатеринбурге стартует встреча «Урала» и «Пари НН». Команда Виктора Гончаренко приятно удивляет на старте сезона: сначала обыграла в РПЛ ЦСКА, а затем круто поборолась в Кубке с «Локомотивом», пусть и уступила. «Пари НН» в 1-м туре отлично держался с «Зенитом» до удаления (после пропустили дважды), а затем в Кубке обыграл «Динамо». Хоть вывеска «Урал» — «Пари НН» и не самая привлекательная для нейтрального болельщика, но встреча, определённо, обещает быть любопытной.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 29.07.2023, 20:00

Ростов-Зенит-

Центральный матч тура состоится в Ростове-на-Дону. В прошлом сезоне «Ростов» был одним из немногих клубов, боровшихся с «Зенитом» за золото. Да, у Карпина в распоряжении никогда не было сногсшибательного состава, но штаб ростовчан отлично работает с имеющимися игроками. Это проявляется и в новом сезоне. На «Ростов» наложили бан из-за проблем с денежными переводами по трансферу Понтуса Альмквиста. Но даже без новичков ростовчане в 1-м туре обыграли «Факел», а затем одержали минимальную победу над «Рубином» в Кубке.

«Зенит», наоборот, начал сезон не совсем так, как от него ожидали. По результатам вопросов нет: петербуржцы выиграли Суперкубок, а затем оказались сильнее «Пари НН» в чемпионате и «Ахмата» — в Кубке. Но две первые победы — натужные. В Суперкубке обыграли ЦСКА лишь в послематчевой серии пенальти, а с «Нижним» помогло удаление соперника. Встреча «Ростов» — «Зенит» сильно интригует. Может она завершиться победой команды Карпина? Вполне!

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 30.07.2023, 15:00

Рубин-Оренбург-

«Рубин» и «Оренбург» откроют воскресный день в РПЛ. В 1-м туре оба клуба достойно сыграли в Москве. «Рубин» на 88-й минуте упустил победу в матче с «Локо», а «Оренбург» в компенсированное ко второму тайму время пропустил от «Спартака», хотя заслуживал увезти ничью. Шокировала команда Иржи Ярошика в Кубке, уступив ЦСКА со счётом 0:6. Но на итог повлияли быстрое удаление и вторая красная карточка после перерыва. Чешский тренер, пришедший вместо соотечественника Марцела Лички, не стал кардинально менять игру «Оренбурга». Клуб остаётся таким же «кусачим» в контратаках, как и раньше. Рахимов с «Рубином» поднялся из Первой лиги и теперь строит симпатичную команду в РПЛ. Трудно выделить фаворита предстоящего матча, однако казанцы выглядят чуть предпочтительнее благодаря фактору домашнего поля.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 30.07.2023, 17:30

Факел-Локомотив-

Вадим Евсеев сыграет с одним из главных клубов в своей карьере. «Локомотив» — теневой фаворит РПЛ, однако в 1-м туре с трудом добыл ничью с «Рубином». «Факел» с «Ростовом» боролся за ничью до 90-й минуты, но упустил пару шансов в концовке. В сезоне-2022/2023 воронежцы и москвичи обменялись победами на своей территории. В ответной встрече клубами руководили уже Галактионов и Евсеев (встреча завершилась победой «Локо» — 1:0). Теперь у экс-защитника железнодорожников появился шанс на реванш. В помощь — домашний стадион. Болельщики в Воронеже — дополнительный игрок «Факела» в каждом матче.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 30.07.2023, 20:00

Ахмат-ЦСКА-

Исправиться за поражения в 1-м туре могут «Ахмат» и ЦСКА. Оба клуба по итогам прошлого сезона попали в топ-5, а новый чемпионат начали неудачно. ЦСКА — неудобный соперник для «Ахмата»: из последних 20 матчей армейцы выиграли 16, один раз встреча завершилась вничью, и только трижды сильнее оказались грозненцы. Однако в предстоящей игре у «Ахмата» есть неплохие шансы на положительный исход. ЦСКА испытывает огромные кадровые трудности, а новых трансферов пока нет. Или Федотов со скромными ресурсами продолжит выжимать максимум из команды, как сделал это в Оренбурге в Кубке?

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 30.07.2023, 20:00

Краснодар-Сочи-

Южное дерби состоится в Краснодаре. И «Краснодар», и «Сочи» стартовали в РПЛ с побед. Команда Владимира Ивича переиграла в гостях «Динамо», а сочинцы дома не оставили шансов «Балтике». «Краснодар» — один из претендентов на медали по итогам сезона. «Сочи» вряд ли заберётся высоко, но занять комфортное место в середине таблицы клубу по силам. Обыграть соседей — принципиальный вопрос для обеих команд. Тем больше ожиданий от их матча. И для «Краснодара», и для «Сочи» две победы на старте — важный индикатор амбиций.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 31.07.2023, 19:30

Спартак-Балтика-

Единственный вынесенный на понедельник матч. «Спартак», который пока кажется главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, сыграет с «Балтикой». На старте красно-белые здорово провели первый тайм с «Оренбургом», но во втором чуть не устроились на итоговое поражение. Нестабильность команде Абаскаля присуща ещё с весны. Этим может воспользоваться «Балтика» Сергея Игнашевича. В 1-м туре дебютанты РПЛ отрезками здорово смотрелись на фоне «Сочи». Если гости поймают «Спартак» на расслабленности, а сами в этот момент получат острые моменты, то есть шанс увезти очки из Москвы. Хотя ещё ни разу калининградцы не побеждали «Спартак» в гостях в РПЛ: одна ничья и два поражения. Получится ли на этот раз?

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