«На российском уровне можно обойтись меньшими тратами». Эффективно ли доминирование «Зенита»?

Источник: ФК «Зенит»

С начала века «Зенит» собрал мегаколлекцию медалей РПЛ — девять золотых, три серебряные и четыре бронзовые. В 2018-м клуб впервые за 10 лет финишировал пятым и, отправив в отставку Роберто Манчини, устроил в VK опрос для болельщиков, кого бы они хотели видеть тренером команды. Предлагались следующие кандидатуры: Маурицио Сарри (тогда работал в «Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Сергей Семак, с которым «Уфа» впервые вышла в еврокубки. Больше половины голосов достались российскому специалисту, и спустя две недели «Зенит» представил нового главного тренера — Семака. Стартовал новый этап доминирования петербургского клуба в российском футболе.

Подавляющее преимущество

В первом сезоне Семаку предстояло разобраться с последствиями хаотичной трансферной политики предшественников (игроков хватило бы на два состава) и постараться вновь зацепиться за медали, а в идеале — за Лигу чемпионов (пропуск в групповой этап давали первые два места в РПЛ). У Семака было мало тренерского опыта на высоком уровне, но результат пришел быстро — через год «Зенит» праздновал чемпионство, которое стало первым в серии из пяти подряд. В сезоне 2023/24 команда снова претендует на золото. Теперь РПЛ по уровню интриги, а точнее — ее отсутствия, сравнивают с Бундеслигой, где в XXI в. «Бавария» 17 раз выигрывала национальный чемпионат.

У «Зенита» и «Спартака» по девять чемпионских титулов в российском футболе | Источник: ФК «Зенит»

«Сравнивать можно только с поправкой на более низкий уровень нашей лиги, — рассуждает в интервью “Ведомости. Спорту” экс-нападающий российских и немецких клубов Дмитрий Булыкин. — Прошлый сезон был хорошим у “Зенита”, но и в чемпионате, и в кубке команда проигрывала. Это значит, что у других клубов есть шанс составить конкуренцию. Но соперники были настроены не на борьбу с “Зенитом”, а на борьбу за второе место». Булыкин объясняет это тем, что остальным клубам сложно провести на высоком уровне целый сезон — нет стабильности, которая говорит о сильном составе и длинной скамейке. «Иногда у конкурентов “Зенита” один игрок выпадает и защита сыпется, — добавляет Булыкин. — У петербуржцев достаточно футболистов, которые могут заменить игроков основы в нужное время».

Он напоминает, что в сезоне 2022/23 «Баварии» в Бундеслиге все же навязали такую борьбу, что исход розыгрыша решился на последних минутах заключительного тура, когда дортмундская «Боруссия» не смогла одолеть «Майнц». В РПЛ такой интриги не было давно — обычно «Зенит» оформляет чемпионство за 3−4 тура до конца.

Соразмерные расходы

И «Зенит», и «Бавария» самые богатые в своих лигах и чаще других приобретают дорогостоящих футболистов. Впрочем, Семак не считает, что только финансовое превосходство объясняет успехи клуба.

«Если брать по Transfermarkt, то преимущество есть, но оно не огромное, — рассказал он в интервью “Матч ТВ” летом 2022-го. — Наши конкуренты тоже тратят серьезные деньги на усиление, возможно, это не так заметно. В нашем случае только трансфер Малкома выделяется на фоне остальных. И сквозь призму этого трансфера есть оценка, что “Зенит” может кого угодно купить. Но мы не можем купить игрока с российским паспортом у наших конкурентов, потому что это дорого».

К примеру, летом 2022 г. «Зенит» выложил за новых игроков 8 млн евро, четыре московских клуба потратили больше.

Нынешний состав «Зенита» Transfermarkt оценивает в 150,93 млн евро (по состоянию на 27 июля). Ближайшие преследователи по этому показателю — «Спартак» (101,38 млн евро) и ЦСКА (89,9 млн евро). В относительных цифрах отрыв петербуржцев действительно меньше, чем у «Баварии» от ее главного конкурента — дортмундской «Боруссии» (в 1,5 раза против 2,15). Но оценивать команды только по заплаченным за игроков миллионам неправильно, подчеркивает доцент ВШЭ и автор научных работ по экономике спорта Дмитрий Дагаев.

Соотношение финансовых показателей немецких клубов в сезонах 2020/21 и 2021/22 | Источник: www.vedomosti.ru

«Есть исследования, которые подтверждают, что чем дороже стартовый состав, тем выше вероятность победы, — отмечает он в интервью “Ведомости. Спорту”. — Эта зависимость статистически значимая и достаточно сильная. Но помимо трансферной стоимости для привлечения спортсменов в команду большое значение имеет то, сколько клуб может заплатить игроку и агентам».

И тут, конечно, «Зенит» в России вне конкуренции: летом 2022 г. клуб потратился на продление контрактов двух лидеров команды — бразильцев Малкома и Клаудиньо. По данным бразильского медиа Globo, зарплаты футболистов составляли 7 млн и 4 млн евро в год соответственно.

Впрочем, Дагаев согласен с Семаком в том, что «Зенит», как и другие клубы РПЛ, вынужден тратить большие деньги на обеспечение условий для российских футболистов. За рубежом, даже в топ-лигах, большинство из них получали бы гораздо меньше. И лишь единицы, как, например, Далер Кузяев, перешедший недавно в «Гавр», выбирают взамен солидного дохода возможность играть в Европе. По данным Sport 24, зарплата полузащитника сократится в 5 раз. В «Зените» он получал 1,8 млн евро в год, во Франции ему предложили 350 000 евро.

Равнение на «Копенгаген»

Важнейшее влияние на результат оказывает управленческая система клуба. В этом смысле «Зенит» — образец стабильности, особенно на фоне чехарды в столичном «Спартаке», где регулярно меняют не только тренеров, но и клубных руководителей. Впрочем, чтобы оценить качество менеджерских решений, снова придется считать деньги, полагает Дагаев.

«Можно оценить, что при определенном уровне финансирования является ожидаемым результатом в сезоне, — объясняет он. — Итоговое место в чемпионате показывает: клуб выступил выше ожиданий или ниже. Меру отклонения можно считать показателем качества менеджмента клуба. Сейчас сложно сравнивать участников РПЛ. “Зенит” устойчиво первый, но не до конца понятно, можно ли было добиться тех же результатов при меньших вложениях. Думаю, что на российском уровне можно обойтись меньшими тратами. Но в целом регулярные победы в РПЛ говорят о хорошем качестве управления клубом, хотя более точную оценку можно дать по выступлениям в еврокубках».

Соотношение финансовых показателей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2020 – 2022 гг. | Источник: www.vedomosti.ru

В качестве примера грамотного управления Дагаев приводит «Копенгаген». В таблице коэффициентов УЕФА Дания сейчас находится на 16-й строчке, Россия — на 23-й, но в 2021-м, когда клубы РПЛ играли в еврокубках, позиции были другими: датчане — на 18-м, а Россия — на 10-м.

Тем не менее при не очень высоком уровне чемпионата, где «Копенгаген» доминирует уже много лет, столичная команда достойно играла и в Европе.

Transfermarkt оценивает состав «Копенгагена» в 50 млн евро (в 3,5 раза меньше, чем у «Зенита»). У ближайшего конкурента — «Мидтьюлланда» — 45 млн евро, у «Брондбю» — 33 млн, но они берут местные трофеи гораздо реже. Что же касается еврокубков, то «Копенгаген» часто играет в группе Лиги чемпионов, куда пробивается через квалификацию, а в 2021-м клуб дошел до четвертьфинала Лиги Европы. В последний раз с участниками РПЛ такое случалось в 2018 г., когда ЦСКА вылетел от «Арсенала», а вот «Зенит» не добирался до этой стадии второго еврокубка аж с 2015 г. По словам Дагаева, «Копенгаген» так успешен в том числе благодаря современному подходу к управлению, что компенсирует недостаток финансирования.

«Клуб не входит в число лучших в Европе, но это очень крепкая команда, — объясняет эксперт. — В основе его работы уже давно лежат данные — это ключ к эффективной трансферной политике и управлению тренировочным процессом. Фундаментальный подход позволяет добиваться хороших результатов. Считаю, что качество управления в “Копенгагене” потрясающее».

Интерес к лиге

«Зенит» приучил болельщиков к тому, что зрелищность матча зачастую зависит только от игры петербургской команды. Большинство клубов РПЛ во встречах с «Зенитом» думают только о том, как бы не пропустить. Но в Бундеслиге матчи с «Баварией» проходят по похожему сценарию.

«С таким соперником, как “Бавария” или “Зенит”, играть в свой футбол очень тяжело, — объясняет Булыкин. — Основная стратегия — удержаться в обороне и забить на контратак е. С другой стороны, регулярные успехи “Баварии” или “Зенита” хорошо влияют на футболистов других команд. Для игроков из нижней части таблицы это дополнительная мотивация — они хотят проявить себя, чтобы их заметили и они перешли в клуб, который борется за чемпионство, а не за сохранение места в лиге».

У немецких болельщиков тоже сохраняется мотивация следить за чемпионатом Германии, несмотря на доминирующий статус «Баварии». Интерес к любому турниру определяют два параметра, говорит Дагаев: зрители хотят смотреть матчи равных соперников и чем они сильнее, тем выше ажиотаж. При этом уровень игры лидера не так важен. Гораздо существеннее, чтобы по качеству футбола не проседали клубы из «болота» таблицы.

«Это нормальная ситуация, когда одна команда долго доминирует над остальными, — говорит доцент ВШЭ. — “Зенит” тут не первый, в 1990-е так было со “Спартаком”. Главное, чтобы чемпионат, как коммерческий продукт, был интересен болельщикам. Чтобы они были готовы платить за трансляции, чтобы другие страны покупали права на показ лиги. В Германии с этим все в порядке, потому что там выше средний уровень команд. У нас основная проблема не в том, что сильнейшие клубы идут с большим отрывом от остальных, а в том, что средний уровень чемпионата ниже».

К примеру, на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22 (до исключения из еврокубков) играли четыре клуба из Германии и только один — из России. В Лиге Европы того же сезона в ⅛ финала вышли три немецкие команды и лишь одна российская.