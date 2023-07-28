Андрей Тихонов: «Спартаку» нужен качественный центральный защитник

«Сезон только начался, была только одна игра чемпионата. Кубок России — другой турнир. Да, вторая игра была лучше, первый тайм был лучше, чем игра с “Оренбургом”. Давайте посмотрим хотя бы на протяжении 5−7 игр, как “Спартак” будет выглядеть. Потому что в игре с “Оренбургом”, который только расстался с главным тренером, в конце еле выиграли, с “Краснодаром”, который в меньшинстве играл весь второй тайм. Пятая игра будет с “Зенитом”, который претендует на высокие места. Давайте Кубок не брать, посмотрим.