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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Тихонов: «Спартаку» нужен качественный центральный защитник

Бывший футболист Андрей Тихонов поделился мнением о старте сезона московского «Спартака», а также рассказал, какая позиция красно-белых нуждается в усилении.

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Источник: Чемпионат.com

«Сезон только начался, была только одна игра чемпионата. Кубок России — другой турнир. Да, вторая игра была лучше, первый тайм был лучше, чем игра с “Оренбургом”. Давайте посмотрим хотя бы на протяжении 5−7 игр, как “Спартак” будет выглядеть. Потому что в игре с “Оренбургом”, который только расстался с главным тренером, в конце еле выиграли, с “Краснодаром”, который в меньшинстве играл весь второй тайм. Пятая игра будет с “Зенитом”, который претендует на высокие места. Давайте Кубок не брать, посмотрим.

Я считаю, что «Спартаку» нужен качественный центральный защитник. Может и Джикия, и Чернов играть центрального защитника. Можно играть и в три центральных защитника, и в два«, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
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