Чемпион России «Зенит» проведет второй подряд выездной матч в РПЛ

ТАСС, 29 июля. Девятикратный чемпион России по футболу «Зенит» во втором туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) проведет второй выездной матч подряд. Соперник санкт-петербургской команды «Ростов» попытается прервать безвыигрышную серию в противостоянии с грозным оппонентом.

В последний раз «Ростов» побеждал «Зенит» в середине мая 2019 года на своем поле (1:0), но к тому времени сине-бело-голубые оформили чемпионство — первое из пяти подряд. С той поры соперники нередко играли вничью, дважды счет был 2:2, и в одном из тех матчей в начале декабря 2021 года «Зениту» дважды пришлось отыгрываться. В последней встрече команд в Ростове-на-Дону соперники забить друг другу не смогли.

«Зенит» проведет встречу без лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Малкома, который на этой неделе перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 60 млн евро. Принявший российское гражданство бразилец в нынешнем сезоне сыграл только в Суперкубке России с ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти), в первом туре группового этапа Фонбет — Кубка России с «Ахматом» (2:0) он не мог быть заявлен из-за дисквалификации с предыдущего сезона. 22 июля весь матч с «Пари Нижний Новгород» (2:0) он провел в запасе, поскольку «Зенит» в тот момент планировал его продажу.

Зато у гостей ожидается дебют сербского защитника Страхиньи Эраковича, о переходе которого из «Црвены Звезды» было объявлено еще в воскресенье. Приход серба может быть кстати, поскольку не исключено, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак будет варьировать состав с учетом третьего для команды матча за неделю.

«Кроме как тяжело ехать, ничего нет, — ответил заместитель гендиректора “Зенита” Андрей Аршавин ТАСС на вопрос о предматчевом раскладе. — А так, “Зенит” готов, мне кажется, к этому матчу. “Зенит” — фаворит каждого матча, чего говорить». До Ростова-на-Дону на самолете сейчас добираться нельзя.

В ожидании первой победы Лички

Главной проблемой «Ростова» сейчас является вопрос с регистрацией новичков — защитника Евгения Чернова, полузащитников Алексея Ионова, Романа Акбашева и иранца Мохаммада Мохеби. Международная федерация футбола ранее запретила ростовскому клубу регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норрчёпингом» за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста, который приостановил контракт с «Ростовом» весной прошлого года. Главный тренер команды Валерий Карпин признался, что у него было желание выпустить на поле в матче первого тура Кубка России с «Рубином» (1:0) футболистов клубной академии, но не пошел на это из-за регламента.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц уже сказал, что деньги не принимает по политическим причинам один из банков. Об этом же ТАСС рассказал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры мы закончим историю с трансферами и новичками. У нас появятся новые игроки, мы справимся», — сказал он.

Первый выездной матч в чемпионате проведет «Динамо» против «Крыльев Советов», а болельщики москвичей до сих пор в ожидании первой победы главного тренера Марцела Лички. Бело-голубые на неделе уступили в первом туре группового этапа Кубка России в Нижнем Новгороде (1:1, 3:4 по пенальти), однако в том матче чех проверил ближайший резерв, в то время как большая группа футболистов после поражения в первом туре от «Краснодара» (1:3) готовилась к матчу с самарцами. Кубковая игра позволила дебютировать в основном составе «Динамо» 21-летнему вратарю Илье Купцову и 19-летнему крайнему защитнику Станиславу Бессмертному. В заявке на игру был лучший голкипер динамовской академии прошлого года 17-летний Курбан Расулов, на днях продливший с клубом контракт до 2026 года.

Самарцы в первом туре неожиданно в Грозном обыграли «Ахмат» (2:1), однако затем в первом туре Кубка России позволили дома «Балтике» одержать волевую победу (3:2). Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча посетовал на большое количество травмированных в группе атаки, в том числе Владимира Писарского, Владислава Шитова и Дмитрия Цыпченко.