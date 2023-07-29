«Ростов» заявил Ионова, Акбашева, Чернова и еще трех игроков

Также в заявку попали защитник Евгений Чернов, полузащитники Кирилл Столбов и Данила Сухомлинов. Все шесть игроков были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены из-за решения ФИФА.

Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.