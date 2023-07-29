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14:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» заявил Ионова, Акбашева, Чернова и еще трех игроков

Полузащитники Алексей Ионов, Роман Акбашев и защитник Илья Вахания заявлены «Ростовом» для участия в чемпионате России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

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Источник: Официальный сайт РПЛ

Также в заявку попали защитник Евгений Чернов, полузащитники Кирилл Столбов и Данила Сухомлинов. Все шесть игроков были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены из-за решения ФИФА.

Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Российский клуб не может рассчитаться из-за сложностей с осуществлением банковских операций между Россией и другими странами.

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