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17:05 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» со счетом 3:3 сыграли вничью с московским «Динамо» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

Крылья Советов
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Источник: ФК "Динамо" Москва

В составе «Крыльев Советов» голы забили Фернандо Констанца (35-я минута), Гленн Бейл (74), Бенхамин Гарре (90+1, с пенальти). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (8), Константин Тюкавин (30), Федор Смолов (39).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Крылья Советов» потеряли первые очки в чемпионате, в первом туре самарцы в Грозном со счетом 2:1 обыграли «Ахмат». «Динамо» не может одержать победу после того, как команду возглавил чешский тренер Марцел Личка, о назначении которого на пост бело-голубых было объявлено 22 июня. В первом туре «Динамо» со счетом 1:3 дома уступило «Краснодару», в матче первого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России бело-голубые в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время — 1:1) проиграли «Пари Нижний Новгород».

В следующем туре «Динамо» 6 августа на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». «Крылья Советов» днем ранее примут «Ростов».

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3:3
Первый тайм: 1:3
Динамо
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