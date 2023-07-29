«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

«Крылья Советов» потеряли первые очки в чемпионате, в первом туре самарцы в Грозном со счетом 2:1 обыграли «Ахмат». «Динамо» не может одержать победу после того, как команду возглавил чешский тренер Марцел Личка, о назначении которого на пост бело-голубых было объявлено 22 июня. В первом туре «Динамо» со счетом 1:3 дома уступило «Краснодару», в матче первого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России бело-голубые в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время — 1:1) проиграли «Пари Нижний Новгород».