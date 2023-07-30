Источник: полузащитник ЦСКА Зайнутдинов близок к переходу в «Бешикташ» за 3 млн евро
Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов близок к переходу в турецкий «Бешикташ», сообщает Haber Turk.
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов близок к переходу в турецкий «Бешикташ», сообщает Haber Turk.
Стамбульский клуб продвинулся в переговорах с армейцами — сумма трансфера Зайнутдинова может составить 3 миллиона евро плюс бонусы.
Контракт Бактиера Зайнутдинова с ЦСКА действует до лета 2025 года. На счету 25-летнего хавбека 30 матчей и 12 голов за сборную Казахстана.