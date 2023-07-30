Текущие события
Футбол. Премьер-лига
29.07
Ростов
Зенит
11
Футбол. Первый дивизион
29.07
Сокол
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига
15:00
Рубин
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо
Черноморец
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.07
Ростов
Зенит
11
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
23.07
Ростов
Факел
21
23.07
Сочи
Балтика
20
23.07
Спартак
Оренбург
32
22.07
Ахмат
Крылья Советов
12
22.07
Локомотив
Рубин
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Огненная развязка в Ростове. «Зениту» поставили пенальти на 93-й, а Семак получил красную карточку

Чемпиону пришлось несладко.

Ростов
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК «Зенит»

Перед очным матчем в Санкт-Петербурге все было спокойно — без Малкома «Зенит» успел обыграть «Пари НН» в РПЛ и «Ахмат» в Кубке России. Грозненцев сине-бело-голубые принимали, играя полуторным составом — основных футболистов приберегли на южный выезд.

Другое дело было у «Ростова». Первый тур премьер-лиги и дебютную игру в Кубке пришлось проводить усеченным составом — ФИФА запретила желто-синим регистрировать новичков, из-за чего команда осталась без Акбашева, Ионова, Чернова и Мохеби.

Активно решать проблему начали уже после кубкового матча с «Рубином», подключился даже РФС. Однако надежды на то, что запрет снимут до матча с «Зенитом», было мало — на тот момент в запасе было всего 1,5 дня. Но чудо случилось: ФИФА признала, что ростовчане не виноваты — деньги, отправленные ими в «Норчепинг», не дошли по политическим причинам. Таким образом ко второму туру «Ростов» заявил всех новичков.

Впрочем, из всех новоприбывших в основу попали только двое — Евгений Чернов и Алексей Ионов, оба игрока с зенитовским прошлым. В остальном состав «Ростова» остался привычным; аналогично, тренер гостей Сергей Семак также не стал вносить изменений.

Матч начался бодро — в первые 10 минут было поданы четыре угловых. Однако обходилось без опасных ударов по воротам. Самым ярким моментом первых 15 минут стала очередная травма Дмитрия Чистякова. Это уже второе его повреждение в матче против желто-синих, а еще Чистяков тяжело травмировался, еще выступая за команду Карпина. Всего за карьеру у него пять травм — три из которых связаны с «Ростовом».

Вместо Чистякова на поле вышел Эракович — защитник, чей переход в «Зенит» сопровождался небольшим скандалом (изначально серба хотел купить «Спартак», но питерцы, узнав об этом, включились и перехватили его). Забегая вперед, можно назвать дебют 22-летнего футболиста удачным — серьезных ошибок он не допустил, статистические порталы оценили его игру высоко.

Первый удар в створ в матче случился на 43-й минуте — он же стал голевым. Матео Кассьерра отличился — красиво сыграл в контратаке, раскачав Осипенко, и покатил мимо Песьякова. Для форварда это уже третий мяч в сезоне — более того, пока он единственный, кто забивает за «Зенит» в РПЛ. Это космический прогресс — за весь прошлый сезон Кассьерра забил всего дважды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм начался со скандала, который стал одним из самых ярких моментов матча. На 49-й минуте сцепились полузащитник ростовчан Байрамян и его коллега Мантуан — в итоге бразилец оказался на газоне, после того как армянский футболист якобы боднул его в лицо. Игрок «Зенита» «рисовал» так явно, что его выступление моментально разошлось по интернету. Кукуляк не оценил — выписал обоим по желтой карточке.

Примерно с этого момента «Ростов» пошел в атаку, да так удачно, что на 60-й минуте Сергею Семаку пришлось перейти на три центральных защитника: оборону усилили Марио Фернандесом. Но это не помогло, хозяева продолжили наседать и просто растоптали «Зенит» во втором тайме — по итогам матча статистика была 9:1 по ударам в пользу «Ростова», 4:0 по ударам в створ, владение также осталось за южанами (60%/40%).

К концу встречи за команду Карпина дебютировали уже все видные новички — на поле появились и иранец Мохеби (отыграл очень достойно — двигался резво, бил опасно), и полузащитник Акбашев (получил желтую карточку). Но в итоге вытащил игру технический новичок (играл за «Ростов» в прошлом сезоне как арендованный, в этом перешел на постоянной основе, но не был заявлен) Евгений Чернов — уже в добавленное время он заработал пенальти. Неудачно махнул ногой Андрей Мостовой — а Николай Комличенко щадить «Зенит» не стал.

Во время загрузки произошла ошибка.

За оставшиеся пару минут гости ничего не смогли сделать — таким образом «Зенит» впервые в сезоне потерял очки. Этот факт так огорчил Сергея Семака, что тренер петербуржцев получил красную карточку после финального свистка — пока неизвестно, что случилось, но с «Динамо» руководить «Зенитом» будет другой человек. «Ростов» превращается для сине-бело-голубых в самого неудобного соперника — за последние три сезона южане трижды отбирали у чемпионов очки.

Следующий матч «Зенит» проведет с «Динамо», которое неважно стартовало в новом сезоне — не выиграло ни один из трех матчей. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает команду Семака фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.45, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.60 (21%), успех москвичей — за 6.80 (10%).

Артем Белинин

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?
Идеальный трансфер. Но «Зениту» будет сложно найти замену Малкому
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь