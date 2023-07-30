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00:43 (мск), источник: ТАСС

Матчами с участием «Локомотива» и ЦСКА продолжится второй тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 30 июля. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Рубин» — «Оренбург», «Факел» — «Локомотив», «Краснодар» — «Сочи» и «Ахмат» — ЦСКА.

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Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 30.07.2023, 15:00

Рубин-Оренбург-

В первом матче дня казанский «Рубин» дома сыграет против «Оренбурга», встреча пройдет на «Ак Барс — Арене» и начнется в 15:00 мск. В первом туре казанская команда на выезде сыграла вничью с московским «Локомотивом» (2:2), «Оренбург» в гостях уступил столичному «Спартаку» (2:3). 26 июля «Рубин» в первом туре группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России уступил на выезде «Ростову» (0:1), оренбуржцы в тот же день дома проиграли ЦСКА (0:6). В прошлом сезоне «Рубин» выступал в Мелбет — Первой лиге, благодаря победе в турнире команда вышла напрямую в РПЛ. «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона.

В Казани впервые пройдет матч РПЛ с использованием карты болельщика. 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на «Госуслугах» появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 30.07.2023, 17:30

Факел-Локомотив-

«Локомотив» на выезде встретится с воронежским «Факелом», встреча начнется в 17:30 мск. В первом туре «Факел» на выезде уступил «Ростову» (1:2). В Кубке России «Локомотив» на своем поле выиграл у екатеринбургского «Урала» (2:1), «Факел» дома проиграл «Сочи» (1:3). В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» расположился на 14-й позиции. Воронежцы обыграли красноярский «Енисей» в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ (2:0, 1:0). В прошлом сезоне «Локомотив» и «Факел» обменялись домашними победами, железнодорожники оказались сильнее со счетом 1:0, воронежцы выиграли 2:0.

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что ждет победы от команды в матче с «Факелом». «В принципе, набрали хороший ход, должны по игре побеждать “Факел”, — сказал Сенников. — “Локомотив” выглядит сильнее “Факела”? “Локомотив” играл дома, а “Факел” — в гостях. Поэтому сложно сейчас судить, будет другое поле, болельщики, это тоже может влиять. “Факел” два раза проиграл, они захотят взять первые очки в домашнем матче, “Локомотиву” будет тяжелее».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 30.07.2023, 20:00

Ахмат-ЦСКА-

ЦСКА попробует реабилитироваться

Также в воскресенье серебряный призер прошлого сезона РПЛ и обладатель Кубка России ЦСКА на выезде сыграет против грозненского «Ахмата», встреча начнется в 20:00 мск. В первом туре армейский клуб на выезде уступил «Уралу» со счетом 1:2, «Ахмат» на своем поле с таким же счетом проиграл самарским «Крыльям Советов». В Кубке России красно-синие на выезде разгромили «Оренбург» (6:0), грозненская команда в гостях проиграла петербургскому «Зениту» (0:2). В прошлом сезоне «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. Две прошлые игры между командами завершились в пользу ЦСКА (3:1, 4:2).

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 2, 30.07.2023, 20:00

Краснодар-Сочи-

Также в 20:00 мск «Краснодар» дома сыграет с «Сочи». В прошлом сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и дошел до финала Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти (1:1, 5:6). «Сочи» расположился на 10-й позиции. В первом туре «Краснодар» на выезде победил «Динамо» (3:1), «Сочи» на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» (2:0). В Кубке России «Краснодар» дома уступил «Спартаку» (1:2), «Сочи» на выезде обыграл «Факел» (3:1). В матчах прошлого сезона сильнее оказался «Краснодар» (2:0, 2:1).

Программа второго тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3), «Урал» и «Пари Нижний Новгород» поделили очки в Екатеринбурге (0:0), а «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Программу второго тура РПЛ завершит матч между «Спартаком» и «Балтикой» 31 июля.

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