«Ужасно, ухо режет». Уткин раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» на игре «Ростов» — «Зенит»

«Комментарий матча — ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Этот комментарий не остался без внимания Моссаковского.

«Знаю, что Вася высоко оценил наш с Сашей Неценко репортаж. Что сказать… Имеет право. Как и любой из зрителей. Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в Ростов на поезде. Жаль, что прошло уже и время, когда Вася комментировал футбол, и время, когда наблюдения/замечания/советы по твоей работе он писал в личку. Теперь сечет с плеча многозначительных постскриптумах. Вполне в духе времени», — ответил Моссаковский.

Уткин повторно объяснил свою позицию в новом посте.