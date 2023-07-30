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01:10 (мск), источник: Sport24

«Ужасно, ухо режет». Уткин раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» на игре «Ростов» — «Зенит»

Блогер Василий Уткин высказал мнение о работе комментаторов «Матч ТВ» Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

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Источник: Sport24

«Комментарий матча — ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Этот комментарий не остался без внимания Моссаковского.

«Знаю, что Вася высоко оценил наш с Сашей Неценко репортаж. Что сказать… Имеет право. Как и любой из зрителей. Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в Ростов на поезде. Жаль, что прошло уже и время, когда Вася комментировал футбол, и время, когда наблюдения/замечания/советы по твоей работе он писал в личку. Теперь сечет с плеча многозначительных постскриптумах. Вполне в духе времени», — ответил Моссаковский.

Уткин повторно объяснил свою позицию в новом посте.

«Я мог бы разобрать работу комментаторов в общепонятной форме, но это бессмысленно. У меня а) другая ежедневная работа и б) мне за это не платят. Сами разбирайтесь, в общем. Я просто о том, что мне ухо режет; я простой телезритель, Миш. Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко», — добавил Уткин.

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