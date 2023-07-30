«Ужасно, ухо режет». Уткин раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» на игре «Ростов» — «Зенит»

«Комментарий матча — ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов», — написал Уткин в своем телеграм-канале.
Этот комментарий не остался без внимания Моссаковского.
«Знаю, что Вася высоко оценил наш с Сашей Неценко репортаж. Что сказать… Имеет право. Как и любой из зрителей. Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в Ростов на поезде. Жаль, что прошло уже и время, когда Вася комментировал футбол, и время, когда наблюдения/замечания/советы по твоей работе он писал в личку. Теперь сечет с плеча многозначительных постскриптумах. Вполне в духе времени», — ответил Моссаковский.
Уткин повторно объяснил свою позицию в новом посте.
«Я мог бы разобрать работу комментаторов в общепонятной форме, но это бессмысленно. У меня а) другая ежедневная работа и б) мне за это не платят. Сами разбирайтесь, в общем. Я просто о том, что мне ухо режет; я простой телезритель, Миш. Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко», — добавил Уткин.