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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» близок к трансферу Зайнутдинова. Известна сумма

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов близок к переходу в «Бешикташ», сообщают Vesti.kz. Стамбульский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 25-летнего игрока.

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Источник: РИА "Новости"

По информации Haber, «Бешикташ» близок к соглашению с ЦСКА. Сумма сделки может составить три миллиона евро (плюс бонусы). В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.

Ранее «Бешикташ» предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. Московский клуб требует сразу шесть миллионов евро.

Контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у «Ростова» за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги казахстанец провел 21 матч за ЦСКА, забив один гол и отдав две голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023. Ранее интерес к игроку проявляли итальянские клубы «Аталанта» и «Торино».

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