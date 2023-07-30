«Бешикташ» близок к трансферу Зайнутдинова. Известна сумма

По информации Haber, «Бешикташ» близок к соглашению с ЦСКА. Сумма сделки может составить три миллиона евро (плюс бонусы). В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.

Ранее «Бешикташ» предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. Московский клуб требует сразу шесть миллионов евро.

Контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у «Ростова» за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.